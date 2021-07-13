Проєкт дебютував у 2011 році. Відомо, що це найпопулярніший серіал телеканалу FX у жанрі хорор, який складається з окремих історій. В основному сезони не пов'язані між собою. Кожен сезон неповторний та обов'язково полоскоче нерви найзатятішим любителям жахів.

До теми Творець "Американської історії жахів" представив тизер спін-офу серіалу

"Американська історія жахів": 10 фактів про спін-офф серіалу

  1. Новий сезон серіалу матиме назву "Подвійний сеанс" (Double Feature);
  2. Формат нового сезону серіалу – антологія;
  3. Спочатку прем'єра планувалася на кінець 2020 року, але була перенесена через перерву виробництва внаслідок пандемії COVID-19. Але уже через два дні перший епізод серіалу з’явиться на телеканалі FX;
  4. Перший сезон отримає 16 епізодів тривалістю в годину кожен;
  5. Сьогодні відомо графік та назви перших 4-х епізодів 10 сезону серіалу;

Графік виходу перших 4-х епізодів "Подвійного сеансу"

  • Епізод 1 – Cape Fear – 15 липня 2021;
  • Епізод 2 – Dead and Buried – 22 липня 2021;
  • Епізод 3 – Twisted Pleasures – 29 липня 2021;
  • ​Епізод 4 – Overdose – 5 серпня.
  1. Одну з серій зрежисує талісман Мерфі – Сара Полсон;
  2. Уперше сюжет спін-оффу серіалу "Американської історії" жахів буде пов'язаний з морською тематикою. У 10 сезоні буде дві окремі історії. Тобто немов 2 сезони в 1. Один сюжет буде присвячений темі моря, а інший – суші;

Double Feature – це означає два сезони, що виходять в ефір для фанатів в одному календарному році! Подвійте задоволення від перегляду! Одна історія буде на морі, інша – на суші,
– написав Раян Мерфі.


Коментар Раяна Мерфі про структуру спін-оффу / Фото Інстаграм режисера Раяна Мерфі

  1. У кожному сезоні присутні одній й ті самі зірки, які грають різних персонажів. І акторський склад постійно поповнюється. Зокрема, в одному з сезонів одну з головних ролей отримала Леді Гага.

Акторський склад 10 сезону "Американська історія жахів"

  • Френсіс Конрой
  • Маколей Калкін
  • Леслі Гроссман
  • Біллі Лурд
  • Сара Полсон
  • Еван Пітерс
  • Адіна Портер
  • Лілі Рейб
  • Фінн Уіттрок
  • Денис О'Хер
  • Раян Кіра Армстронг
  • Спенсер Нович
  1. Вже було представлено декілька світлин із майбутнього сезону.


Мі Родрігес на зйомках "Американська історія жахів" / Фото з інстаграму Раяна Мерфі


Маколей Калкін та Леслі Гроссман на зйомках "Американська історія жахів" / Фото з інстаграму Раяна Мерфі

  1. 8 липня 2021 року на ютуб сторінці TV Promos з’явився трейлер 10 сезону серіалу "Американська історія жахів"

Що нам показали в трейлері

У трейлері з'являються виконавці одних з головних ролей: Кайя Гербер і Денні Трехо, який зіграє зловісного Санта-Клауса. У ролику він полює за жертвою з битою і вимовляє зловісне "о-хо-хо!". Нам показують як нові локації, так і ті, до яких вже звикли фанати серіалу. У трейлері також з’являються зловісні істоти, маніяки й абсолютно невідомі глядачеві історії про героїв.

"Американська історія жахів" 2021: дивіться трейлер