Про що буде новий серіал
У ролику, як і на раніше опублікованому постері, зображена жінка повністю одягнена у латексний костюм. Вона рухається будинком-вбивцею, у кожній з кімнат якого відбуваються жахи. У кінці відео жінка здобуває перемогу у сутичці з чоловіком, який також одягнений у латексний костюм і зникає в порталі.
"Страх набуває нових форм", – таке послання залишили глядачам творці хвилинного трейлера. У ролику автори серіалу похапцем показали персонажів і дали шанувальникам зрозуміти, чого варто очікувати від нового шоу.
Постер серіалу "Американські історії жахів" / Фото Fox
Наразі про новий серіал відомо не багато:
- перший сезон отримає 16 епізодів тривалістю в годину кожен;
- сам серіал отримає формат антології;
- кожна серія шоу буде присвячена окремій історії або міській легенді;
- одну з серій зрежисує талісман Мерфі – Сара Полсон;
- у касті фігурує доволі відомий актор, зірка бойовиків Денні Трехо.