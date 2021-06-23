Що відомо про екранізацію мультфільму "Білосніжка"

Режисер Марк Уебб, який працює над екранізацією, планує по-новому поглянути на класичний сюжет. Однак головну сюжетні лінію міняти не збираютьс: головна героїня буде принцесою, яка з'їла отруєне яблуко і впала в глибокий сон.

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Крім того відомо, що фільм буде музичним. Пісні для екранізації "Білосніжки" напишуть:

Джастін Пол;

та Бенджі Пасік.

Останній раніше працював над "Найвеличнішим шоуменом".

Незвичні вокальні дані Рейчел – лише частина таланту. Її сила, інтелект та оптимізм стануть невід’ємною частиною перезапуску класичної казки Disney,

– заявив Вебб.

Старт фільмування картини почнуться не раніше 2022 року. Дати прем'єри у фільму поки немає.

Варто нагадати, що оригінальний повнометражний анімаційний фільм Disney "Білосніжка та семеро гномів" з'явився у 1937 році. Мультфільм базувався на популярній казці братів Грім. Культова "Білосніжка" тоді дуже сподобалася глядачам та отримала безліч нагород, серед яких "Оскар".

Що відомо про акторку Рейчел Зеглер

Акторка має колумбійсько-польське походження. Рейчел народилася у 2001 році у Хакенсаку, штат Нью-Джерсі, США.

Як вже було згадано вище, Зеглер зіграла головну роль у новому фільмі Стівена Спілберга "Вестсайдська історія". На екранах він з'явиться у грудні 2021 року. Також акторка бере участь у фільмуванні сиквела "Шазам! Лють богів", який вийде у 2023 році.

У свому інстаграмі акторка підтвердила, що зіграє Білосніжку в екранізації мультфільму і додала, що її мрія здійснилася.