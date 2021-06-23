Що відомо про екранізацію мультфільму "Білосніжка"

Режисер Марк Уебб, який працює над екранізацією, планує по-новому поглянути на класичний сюжет. Однак головну сюжетні лінію міняти не збираютьс: головна героїня буде принцесою, яка з'їла отруєне яблуко і впала в глибокий сон.

Цікаво "Знищити все": з’явився ефектний український трейлер фільму "Загін самогубців: Місія навиліт"

Крім того відомо, що фільм буде музичним. Пісні для екранізації "Білосніжки" напишуть:

  • Джастін Пол;
  • та Бенджі Пасік.

Останній раніше працював над "Найвеличнішим шоуменом".

Незвичні вокальні дані Рейчел – лише частина таланту. Її сила, інтелект та оптимізм стануть невід’ємною частиною перезапуску класичної казки Disney,
– заявив Вебб.

Старт фільмування картини почнуться не раніше 2022 року. Дати прем'єри у фільму поки немає.

Що відомо про акторку Рейчел Зеглер

Акторка має колумбійсько-польське походження. Рейчел народилася у 2001 році у Хакенсаку, штат Нью-Джерсі, США.

Як вже було згадано вище, Зеглер зіграла головну роль у новому фільмі Стівена Спілберга "Вестсайдська історія". На екранах він з'явиться у грудні 2021 року. Також акторка бере участь у фільмуванні сиквела "Шазам! Лють богів", який вийде у 2023 році.

У свому інстаграмі акторка підтвердила, що зіграє Білосніжку в екранізації мультфільму і додала, що її мрія здійснилася.

 