Що відомо про екранізацію мультфільму "Білосніжка"
Режисер Марк Уебб, який працює над екранізацією, планує по-новому поглянути на класичний сюжет. Однак головну сюжетні лінію міняти не збираютьс: головна героїня буде принцесою, яка з'їла отруєне яблуко і впала в глибокий сон.
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Крім того відомо, що фільм буде музичним. Пісні для екранізації "Білосніжки" напишуть:
- Джастін Пол;
- та Бенджі Пасік.
Останній раніше працював над "Найвеличнішим шоуменом".
Незвичні вокальні дані Рейчел – лише частина таланту. Її сила, інтелект та оптимізм стануть невід’ємною частиною перезапуску класичної казки Disney,
– заявив Вебб.
Старт фільмування картини почнуться не раніше 2022 року. Дати прем'єри у фільму поки немає.
Що відомо про акторку Рейчел Зеглер
Акторка має колумбійсько-польське походження. Рейчел народилася у 2001 році у Хакенсаку, штат Нью-Джерсі, США.
Як вже було згадано вище, Зеглер зіграла головну роль у новому фільмі Стівена Спілберга "Вестсайдська історія". На екранах він з'явиться у грудні 2021 року. Також акторка бере участь у фільмуванні сиквела "Шазам! Лють богів", який вийде у 2023 році.
У свому інстаграмі акторка підтвердила, що зіграє Білосніжку в екранізації мультфільму і додала, що її мрія здійснилася.