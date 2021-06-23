Що показали у трейлері "Загін самогубців 2"

Харизматична Віола Девіс, унікальні здібності учасників Загону, дивовижні костюми, кумедна і неврівноважена Харлі Квінн, зброя, самогубство, супергерої, злочинці, які згодні на все, – в другому українському трейлері до фільму "Загін самогубців 2". Коже ставить собі питання: "Яке ж смертельно-небезпечне завдання заплановано?", – а це вже дізнаємося згодом у фільмі.

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"Ваша місія – знищити абсолютно все, що пов’язане з проєктом "Морська зірка", – впевнено запевняє Віола Девіс. Але і без жартів не обійшлося: "Морську зірку" і діркою в дупі звуть. Тут є якийсь зв’язок?", – веселиться Джон Сіна.

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Сюжет фільму "Загін самогубців: Місія навиліт"

Просуваючись джунглями, повними бойовиків та партизанів, Загін прямує до місця виконання свого завдання. Разом з ними – лише полковник Рік Флеґ, який один може змусити поганців гарно поводитись та урядова команда "технарів" Аманди Воллер, яка відстежує кожен їхній крок. Ну і як завжди, один неправильний хід – і неминуча смерть (від рук ворога, товариша по команді чи самої Воллер). Якщо хтось хотів би зробити ставку у цій грі, то найрозумніший хід – ставити проти всіх них. Ох, а напруги між персонажами ще й як вистачатиме!

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