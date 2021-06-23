Что показали в трейлере "Отряд самоубийц 2"

Очаровательная Виола Дэвис, уникальные способности участников Отряда, удивительные костюмы, забавная и неуравновешенная Харли Квинн, оружие, самоубийство, супергерои, преступники, которые согласны на все, – во втором украинском трейлере к фильму "Отряд самоубийц 2". Каждый задает себе вопрос: "Какое же смертельно опасное задание запланировано?", – а это уже узнаем впоследствии в фильме.

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"Ваша миссия – уничтожить абсолютно все, что связано с проектом "Морская звезда", – уверенно уверяет Виола Дэвис. Но и без шуток не обошлось: "Морскую звезду" и дыркой в заднице зовут. Здесь есть какая-то связь?", – веселится Джон Сина.

"Отряд самоубийц: Миссия навылет" 2021: смотрите второй украинский трейлер

Сюжет фильма "Отряд самоубийц: Миссия навылет"

Продвигаясь по джунглям, полным боевиков и партизан, отряд направляется к месту выполнения своей задачи. Вместе с ними – только полковник Рик Флэг, который в одиночку может заставить плохишей хорошо себя вести, и правительственная команда "технарей" Аманды Уоллер, которая отслеживает каждый их шаг. Ну и как всегда, один неправильный ход – и неизбежная смерть (от рук врага, товарища по команде или самой Уоллер). Если кто-то хотел бы сделать ставку в этой игре, то самый умный ход – ставить против всех них. Ох, а напряжения между персонажами будет предостаточно!

Актерский состав: