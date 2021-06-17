"Отряд самоубийц: Миссия навылет" сюжет фильма

Обреченных на пожизненное заключение преступников отправят на новое задание – в некую американскую республику, где властвует местный диктатор. Отряд высадят на отдаленный остров, который кишит врагами и проблемами. Но напряжения между персонажами будет хватать и без дополнительных внешних факторов.

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Это военный фильм с плохими суперзлодеями,
 –  говорит режиссер фильма Джеймс Ганн американскому изданию Entertainment Weekly.

Один из новых кадров опубликовал также режиссер в инстаграме.

 

"Первой площадкой, на которой мы снимали, был этот пляж, – говорит Харли Квинн. Это было так замечательно. Пальмы. Океан. Волны. Пиротехника. Спецэффекты. Повсюду взрывы. Это было похоже на настоящий безумный фильм о войне".

Загін самогубців
"Отряд самоубийц: миссия навылет " / Фото Entertainment Weekly

На кадрах мы видим таких главных героев:

  • Харли Квинн (Марго Робби);
  • Рик Флэг (Юэль Киннаман);
  • Миротворец (Джон Сина);
  • Бладспорт (Идрис Эльба);
  • Человек-горошина (Давид Дастмалчян);
  • Мыслитель (Питер Капальди);
  • Крысолов (Даниэла Мелшиор).

Как изменил фильм "Отряд самоубийц 2" Джеймс Ганн

Фильм не будет противоречить истории оригинала, который в 2016 году представил Дэвид Эйр, – ранее сообщал режиссер. Однако он дополнил картину новым собственным видением. Поклонники помнят, что несмотря на интересность главных персонажей, первая лента получила немало критики. В частности из-за плоскости сюжета и качества компьютерной графики.

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Джеймс Ганн учел недостатки франшизы и сделал все по-своему, в частности:

  • переделал состав фильма. Из знакомых зрителю остались лишь Харли Квинн (Марго Робби), полковник Год Флегия, Капитан Бумеранг и безжалостная руководитель проекта Аманда Воллер (Виола Дэвис). Место Уилла Смита в команде занял Идрис Эльба. Сперва планировалось, что он будет Дедшотом. Но потом Виллу Смиту решили дать возможность вернуться во франшизу, поэтому актеру дали другого персонажа из комиксов.

Загін самогубців. Місія навиліт
"Отряд самоубийц: миссия навылет" / Фото Кинориум

Напомним, что Джокера в исполнении Джареда Лето в ленте не будет. Надеемся, сиквел еще больше удивит зрителей с таким обновленным составом!

  • добился, чтобы студия Warner Bros. но кинопродюсеры минимально вмешивались в проект. И это видно уже из самого трейлера. Сиквел отличается от оригинала как и картинкой, так и подачей.

"Отряд самоубийц 2" 2021: смотрите трейлер

 