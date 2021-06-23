Что известно об экранизации мультфильма "Белоснежка"

Режиссер Марк Уэбб, который работает над экранизацией и планирует по-новому взглянуть на классический сюжет. Однако главную сюжетную линию менять не собираются: главная героиня будет принцессой, которая съела отравленное яблоко и упала в глубокий сон.

Интересно "Уничтожить все": появился эффектный украинский трейлер фильма "Отряд самоубийц: Миссия навылет"

Кроме того известно, что фильм будет музыкальным. Песни для экранизации "Белоснежки" напишут:

Джастин Пол;

и Бенджи Пасик.

Последний ранее работал над "Величайшим шоуменом".

Необычные вокальные данные Рэйчел – только часть таланта. Ее сила, интеллект и оптимизм станут неотъемлемой частью перезапуска классической сказки Disney,

– заявил Уэбб.

Старт съемок картины начнутся не ранее 2022 года. Даты премьеры у фильма пока нет.

Стоит напомнить, что оригинальный полнометражный анимационный фильм Disney "Белоснежка и семь гномов" появился в 1937 году. Мультфильм базировался на популярной сказке братьев Гримм. Культовая "Белоснежка" тогда очень понравилась зрителям и получила множество наград, среди которых "Оскар".

Что известно об актрисе Рэйчел Зеглер

Актриса имеет колумбийско-польское происхождение. Рэйчел родилась в 2001 году в Хакенсак, штат Нью-Джерси, США.

Как уже было упомянуто выше, Зеглер сыграла главную роль в новом фильме Стивена Спилберга "Вестсайдская история". На экранах он появится в декабре 2021 года. Также актриса участвует в съемках сиквела "Шазам! Ярость богов", который выйдет в 2023 году.

В своем инстаграме актриса подтвердила, что сыграет Белоснежку в экранизации мультфильма и добавила, что ее мечта осуществилась.