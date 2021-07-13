За два дня до премьеры: 10 фактов о спин-оффе сериала "Американская история ужасов"
Источник:24 канал
Создатель антологии "Американская история ужасов" Райан Мерфи еще весной анонсировал название 10 сезона сериала "Американская история ужасов". Премьера состоится 15 июля 2021 года.
Проект дебютировал в 2011 году. Известно, что это самый популярный сериал телеканала FX в жанре хоррор, который состоит из отдельных историй. В основном сезоны не связаны между собой. Каждый сезон неповторим и обязательно пощекочет нервы самым ярым любителям ужасов.
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"Американская история ужасов": 10 фактов о спин-офф сериала
- Новый сезон сериала будет называться "двойной сеанс" (Double Feature);
- Формат нового сезона сериала – антология;
- Изначально премьера планировалась на конец 2020 года, но была перенесена из-за перерыв производства вследствие пандемии COVID-19. Но уже через два дня первый эпизод сериала появится на телеканале FX;
- Первый сезон получит 16 эпизодов продолжительностью в час каждый;
- Сегодня известен график и названия первых 4-х эпизодов 10 сезона сериала.
График выхода первых 4-х эпизодов "Двойного сеанса"
- Эпизод 1 – Cape Fear – 15 июля 2021;
- Эпизод 2 – Dead and Buried – 22 июля 2021;
- Эпизод 3 – Twisted Pleasures – 29 июля 2021;
- Эпизод 4 – Overdose – 5 августа.
- Одну из серий срежиссирует талисман Мерфи – Сара Полсон;
- Впервые сюжет спин-оффа сериала "Американской истории ужасов" будет связан с морской тематикой. В 10 сезоне будет две отдельные истории. То есть словно 2 сезона в 1. Один сюжет будет посвящен теме моря, а другой – суше;
Double Feature – это означает два сезона, выходящих в эфир для фанатов в одном календарном году! Удвойте удовольствие от просмотра! Одна история будет на море, другая – на суше,
– написал Райан Мерфи.
- В каждому сезоне присутствуют одни и те же звезды, которые играют разных персонажей. И актерский состав постоянно пополняется. В частности, в одном из сезонов одну из главных ролей получила Леди Гага.
Актерский состав 10 сезона "Американская история ужасов"
- Фрэнсис Конрой
- Маколей Калкин
- Лесли Гроссман
- Билли Лурд
- Сара Полсон
- Эван Питерс
- Адина Портер
- Лили Рейб
- Финн Уиттрок
- Денис О'Хер
- Райан Кира Армстронг
- Спенсер Нович
- Уже было представлено несколько фотографий будущего сезона.
Ми Родригес на съемках "Американская история ужасов" / Фото из инстаграма Райана Мерфи
- 8 июля 2021 года на ютуб странице TV Promos появился трейлер 10 сезона сериала "Американская история ужасов"
Что нам показали в трейлере
В трейлере появляются исполнители одних из главных ролей: Кайя Гербер и Дэнни Трехо, который сыграет зловещего Санта-Клауса. В ролике он охотится за жертвой с битой и произносит зловещее "о-хо-хо!". Нам показывают как новые локации, так и те, к которым уже привыкли фанаты сериала. В трейлере также появляются зловещие существа, маньяки и совершенно неизвестные зрителю истории о героях.
"Американская история ужасов" 2021: смотрите трейлер