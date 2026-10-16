После первой серии уже не остановиться: 3 американских детектива, которые стоит посмотреть
Американские сценаристы давно поняли: чтобы создать хороший детектив, недостаточно просто придумать убийство. Нужно еще добавить несколько подозрительных персонажей, детектива с кучей личных проблем и столько тайн, чтобы зритель начал подозревать даже соседского кота.
24 Канал собрал три американских детективных сериала с высокими рейтингами на IMDb и способных увлечь зрителя с первой серии. Здесь вас ждут жуткие преступления, неожиданные открытия и расследования, которые далеко не всегда заканчиваются так, как хотелось бы.
"Настоящий детектив"
Год: 2014 – по настоящее время
Жанр: детектив, криминальная драма, триллер
Оценка IMDb: 8,8
В первом сезоне два детектива из Луизианы, Раст Коул и Мартин Харт, расследуют загадочное убийство женщины, тело которой нашли при жутких обстоятельствах.
Дело затягивается на долгие годы, а вместе с новыми доказательствами всплывают тайны, которые лучше бы никогда не раскрывать. Главные роли исполнили Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсон.
Что говорят критики: Дэвид Реншоу из The Guardian высоко оценил игру главных актеров, мрачную атмосферу и напряженный сюжет. Особенно он отметил Макконахи, которому удалось создать незабываемый образ детектива, одержимого поисками правды.
"Настоящий детектив": смотреть трейлер
"Охотник за умом"
Год: 2017–2019
Жанр: психологический детектив, криминальный триллер
Оценка IMDb: 8,6
В конце 1970-х два агента ФБР решают подойти к расследованию преступлений нестандартно. Вместо того чтобы просто искать убийц, они начинают изучать их психологию.
Агенты встречаются с осужденными серийными убийцами, расспрашивают их о мотивах преступлений и пытаются понять, что превращает обычного человека в монстра.
Что говорят критики: Стюарт Гэритедж из The Guardian отметил необычный подход к криминальному жанру. По его мнению, сериал увлекает не кровавыми сценами, а психологическими беседами и постепенным раскрытием личностей преступников. В то же время критик предупредил, что неторопливый темп может понравиться не всем.
"Охотник за умом": смотреть трейлер
"Мейр из Истауна"
Год: 2021
Жанр: детектив, криминальная драма
Рейтинг IMDb: 8,4
В небольшом американском городке происходит жестокое убийство молодой девушки. Расследование поручают детективу Мейр Шиен, у которой и без того достаточно проблем в личной жизни.
Пока женщина пытается найти преступника, постепенно выясняется, что за фасадом тихого провинциального городка скрывается немало неприятных секретов.
Что говорят критики: Брайан Таллерико из RogerEbert назвал сериал одной из лучших телевизионных драм 2021 года. Критик особенно похвалил актерскую игру Уинслет, реалистичность персонажей и то, как детективная история переплетается с личными трагедиями героев.
"Мейр из Истауна": смотреть трейлер
А если обычных детективов вам уже мало, у нас для вас есть подборка мистических сериалов, в которых реальность переплетается со сверхъестественным. Загадочные исчезновения, жуткие тайны и непонятные явления – эти истории заставят усомниться даже в том, что вы видите собственными глазами.