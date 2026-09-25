24 Канал собрал пять драм 90-х, которые пережили видеопрокат и прически того десятилетия. Здесь есть судебные баталии, мафия, гениальный уборщик, история ненависти и даже робот, который просто хочет стать человеком.

"Люди чести"

Год: 1992

IMDb: 7,8

В ролях: Том Круз, Джек Николсон, Деми Мур, Кевин Бэкон, Кифер Сазерленд.



"Люди чести" / Фото imdb



Молодой военный адвокат Дэниел Кеффи берется защищать двух морпехов, которых обвиняют в смерти сослуживца. Сначала дело кажется почти формальностью, но постепенно Кеффи выходит на систему приказов, о которой командование предпочло бы особо не рассказывать.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 85%. Рецензенты особо отмечают актерский состав, диалоги Аарона Соркина и напряженные судебные сцены.

"Двухсотлетний человек"

Год: 1999

IMDb: 6,9

В ролях: Робин Уильямс, Сэм Нил, Эмбет Дэвидц, Оливер Платт.

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"Двухсотлетний человек" / Фото imdb



Семья Мартинов покупает робота NDR-114 для домашней работы и называет его Эндрю. Вот только новый "бытовой прибор" начинает творить, испытывать эмоции и задавать очень неудобный для людей вопрос: что вообще делает человека человеком?

Что говорят критики: здесь с высокими оценками сложнее – всего 38% на Rotten Tomatoes. Критики сочли фильм слишком сентиментальным и затянутым, хотя зрители гораздо теплее восприняли историю Эндрю.

"Крутые парни"

Год: 1990

IMDb: 8,7

В ролях: Роберт Де Ниро, Рэй Лиотта, Джо Пеши, Лоррейн Бракко.



"Крутые парни" / Фото imdb



Генри Хилл с детства мечтает стать гангстером. Дорогие костюмы, рестораны без очередей, деньги и уважение – все выглядит прекрасно ровно до того момента, когда к этому набору добавляются наркотики, убийства, паранойя и ФБР.

Что говорят критики: 93% на Rotten Tomatoes. Критики единодушно называют "Крутых парней" жесткой, стильной гангстерской классикой и одной из вершин карьеры Скорсезе.

"Американская история X"

Год: 1998

IMDb: 8,5

В ролях: Эдвард Нортон, Эдвард Ферлонг, Беверли Д’Анджело, Эйвери Брукс.



"Американская история X" / Фото imdb



Дерек Виньярд – неонацист, который после убийства попадает в тюрьму. Когда он выходит на свободу, его взгляды уже изменились, но возникает другая проблема: младший брат Дэнни за это время успел превратить Дерека из прошлого в своего кумира.

Что говорят критики: фильм имеет 84% на Rotten Tomatoes. Рецензенты отмечают, что сценарий не всегда достаточно глубоко раскрывает сложную тему, но почти единодушно отмечают мощную игру Эдварда Нортона.

"Умник Уилл Хантинг"

Год: 1997

IMDb: 8,4

В ролях: Мэтт Деймон, Робин Уильямс, Бен Аффлек, Минни Драйвер, Стеллан Скашгорд.



"Умник Уилл Хантинг" / Фото imdb



Уилл Хантинг работает уборщиком в MIT, дракается на улицах и при этом без особых усилий решает математические задачи, над которыми ломают голову студенты престижного университета. После очередных проблем с законом он попадает к терапевту Шону Магвайру. И тут оказывается, что разобраться со сложной математикой для Уилла гораздо проще, чем с самим собой. Жизнь, как всегда, подсунула контрольную без формул.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes – 97%. Обозреватели признают, что сюжет движется по довольно знакомой дорожке, но сильные актерские работы и эмоциональность превращают его в нечто гораздо большее, чем стандартную историю о "гении с проблемами".

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