24 Канал зібрав п’ять драм 90-х, які пережили відеопрокати й зачіски того десятиліття. Тут є судові баталії, мафія, геніальний прибиральник, історія ненависті та навіть робот, який просто хоче стати людиною.

"Люди честі"

Рік: 1992

IMDb: 7,8

У ролях: Том Круз, Джек Ніколсон, Демі Мур, Кевін Бейкон, Кіфер Сазерленд.



"Люди честі" / Фото imdb



Молодий військовий адвокат Деніел Кеффі береться захищати двох морпіхів, яких звинувачують у смерті товариша по службі. Спочатку справа здається майже формальністю, але поступово Кеффі виходить на систему наказів, про яку командування воліло б особливо не розповідати.

Що кажуть критики: на Rotten Tomatoes стрічка має 85%. Рецензенти особливо відзначають акторський склад, діалоги Аарона Соркіна та напружені судові сцени.

"Двохсотлітня людина"

Рік: 1999

IMDb: 6,9

У ролях: Робін Вільямс, Сем Нілл, Ембет Девідц, Олівер Платт.

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"Двохсотлітня людина" / Фото imdb



Родина Мартінів купує робота NDR-114 для домашньої роботи й називає його Ендрю. От тільки новий "побутовий прилад" починає творити, відчувати емоції та ставити дуже незручне для людей питання: що взагалі робить людину людиною?

Що кажуть критики: тут із високими оцінками складніше – лише 38% на Rotten Tomatoes. Критики вважали фільм надто сентиментальним і затягнутим, хоча глядачі значно тепліше сприйняли історію Ендрю.

"Круті хлопці"

Рік: 1990

IMDb: 8,7

У ролях: Роберт Де Ніро, Рей Ліотта, Джо Пеші, Лоррейн Бракко.



"Круті хлопці" / Фото imdb



Генрі Гілл із дитинства мріє стати гангстером. Дорогі костюми, ресторани без черг, гроші й повага – виглядає красиво рівно до того моменту, коли до комплекту додаються наркотики, вбивства, параноя та ФБР.

Що кажуть критики: 93% на Rotten Tomatoes. Консенсус критиків називає "Крутих хлопців" жорсткою, стильною гангстерською класикою та однією з вершин кар’єри Скорсезе.

"Американська історія X"

Рік: 1998

IMDb: 8,5

У ролях: Едвард Нортон, Едвард Ферлонг, Беверлі Д’Анджело, Ейвері Брукс.



"Американська історія X" / Фото imdb



Дерек Віньярд – неонацист, який після вбивства потрапляє до в’язниці. Коли він виходить на волю, його погляди вже змінилися, але виникає інша проблема: молодший брат Денні за цей час встиг перетворити Дерека минулого на свого героя.

Що кажуть критики: фільм має 84% на Rotten Tomatoes. Рецензенти зауважують, що сценарій не завжди достатньо глибоко розбирає складну тему, але майже одностайно відзначають потужну гру Едварда Нортона.

"Розумник Вілл Хантінг"

Рік: 1997

IMDb: 8,4

У ролях: Метт Деймон, Робін Вільямс, Бен Аффлек, Мінні Драйвер, Стеллан Скашгорд.



"Розумник Вілл Хантінг" / Фото imdb



Вілл Хантінг працює прибиральником у MIT, б’ється на вулицях і водночас без особливих зусиль розв’язує математичні задачі, над якими ламають голову студенти престижного університету. Після чергових проблем із законом він опиняється у терапевта Шона Магвайра. І тут виявляється, що розібратися зі складною математикою для Вілла значно простіше, ніж із самим собою. Життя, як завжди, підсунуло контрольну без формул.

Що кажуть критики: на Rotten Tomatoes – 97%. Оглядачі визнають, що сюжет рухається досить знайомою дорогою, але сильні акторські роботи та емоційність перетворюють його на значно більше, ніж стандартну історію про "генія з проблемами".

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