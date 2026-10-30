Лучше современных премьер: топ-фильмов 2000-х, от которых трудно оторваться

Раньше для приятного вечера хватало DVD-диска и телевизора. Сегодня у нас есть десятки стриминговых сервисов, но поиск интересного фильма иногда занимает больше времени, чем сам просмотр.

"24 Канал" собрал пять захватывающих фильмов 2000-х годов – от романтических фильмов до жутких триллеров. Так что выбрать будет из чего.

"Не поймали – не вор", 2006

Жанр: криминальный триллер, детектив.

IMDb: 7,6

Группа преступников захватывает банк в Нью-Йорке. Детектив пытается договориться с грабителями, но постепенно понимает, что за обычным ограблением скрывается гораздо более хитрый план.

Что говорят критики: 86% на Rotten Tomatoes. Обозреватели похвалили изобретательный сюжет, напряжение и игру Дензела Вашингтона.

"Не поймали – не вор": смотреть трейлер

"Раскрашенная вуаль", 2006

Жанр: романтическая драма.

IMDb: 7,4

Узнав об измене жены, британский врач отправляется вместе с ней в китайское поселение, охваченное эпидемией холеры. Вдали от цивилизации супругам придется переосмыслить свои отношения. Ведь оказывается, что жениться гораздо легче, чем научиться любить.

Что говорят критики: 74% на Rotten Tomatoes. Особо отметили игру Наоми Уоттс и Эдварда Нортона, а также живописные пейзажи.

"Раскрашенная вуаль": смотреть трейлер

"Смерть на похоронах", 2007

Жанр: черная комедия.

IMDb: 7,3

Британская семья собирается проститься с умершим родственником. Однако похороны превращаются в настоящий цирк: неожиданные тайны, наркотики, шантаж и семейные ссоры. Словом, покойный точно был бы в шоке.

Что говорят критики: 63% на Rotten Tomatoes. Обозреватели высоко оценили черный юмор и актерский ансамбль, хотя некоторые шутки назвали слишком грубыми.

"Смерть на похоронах": смотреть трейлер

"Звездная пыль", 2007

Жанр: приключенческое фэнтези, романтика.

IMDb: 7,6

Чтобы завоевать сердце возлюбленной, Тристан отправляется на поиски звезды, упавшей с неба. Однако звезда оказывается девушкой, за которой охотятся ведьмы и принцы. Романтический жест, как видим, немного вышел из-под контроля.

Что говорят критики: 77% на Rotten Tomatoes. Фильм похвалили за сказочную атмосферу, юмор и харизматичных персонажей.

"Звездная пыль": смотреть трейлер

"Другие", 2001

Жанр: мистический триллер, ужасы.

IMDb: 7,6

Грейс вместе с двумя детьми живет в старинном доме, где постоянно закрыты окна и двери. Когда начинают раздаваться странные звуки и появляться незнакомцы, женщина подозревает присутствие призраков. Однако правда окажется гораздо страшнее.

Что говорят критики: 85% на Rotten Tomatoes. Обозреватели высоко оценили жуткую атмосферу, неожиданную развязку и игру Николь Кидман.

"Другие": смотреть трейлер





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