23 декабря, 23:15
Американские фильмы на Рождество: список лент для просмотра с друзьями, детьми, любимыми

Юлия Михайлова

Если вы ищете идеальный фильм на Рождество, непременно стоит учесть компанию, в которой вы будете его просматривать. 24 канал подобрал идеальные ленты, которые можно смотреть с друзьями, любимыми или детьми.

В основном, на Рождество собираются семьи, которые не против посмотреть замечательную атмосферную комедию, которая развеселит как взрослых, так и детей. 24 Канал предлагает замечательные фильмы, которые добавят магии в рождественский вечер.

Какие фильмы посмотреть с родными?

  • "101 далматинец" (1961)
  • "Один дома" (1990) – можно посмотреть все части, особенно первые две, которые являются культовыми
  • "Эдвард Руки-ножницы" (1990)
  • "Ужас перед Рождеством" (1993)
  • "Чудо на 34-й улице" (1994)
  • "Возьми ребёнка напрокат" (1995)
  • "Гринч – укравший Рождество" (2000)
  • "Каспер: Рождество призраков" (2000)
  • "Полярный экспресс" (2004)
  • "Чарли и шоколадная фабрика" (2005)
  • "Рождественская история" (2009)
  • "Стражи легенд" (2012)
  • "Рождественские хроники" (2018) – вторая часть ленты вышла в 2020 году, поэтому есть большая вероятность, что фильм еще не видели все ваши родственники
  • "Джингл Джангл: Рождественское путешествие" (2020)


Что посмотреть на Рождество с детьми: список фильмов / Фото Bristol

Фильмы на Рождество для просмотра с друзьями

Рождество с друзьями – это особенно веселое время. Поэтому выбирайте одну из праздничных комедий и не забудьте о "Один дома", ведь этот фильм можно смотреть как с детьми, так и в шумной компании сверстников.


Рождественские фильмы для просмотра с друзьями / Фото Latin Times

  • "Рождественские каникулы" (1989)
  • "Все, что я хочу на Рождество" (1991)
  • "Кудрявая Сью" (1991)
  • "Старые ворчуны" (1993)
  • "Подарок на Рождество" (1996)
  • "Семьянин" (2000)
  • "Эльф" (2003)
  • "Плохой Санта" (2003)
  • "Пережить Рождество" (2004)
  • "Рождество с неудачниками" (2004)
  • "Бесконечное Рождество" (2006)
  • "Добро пожаловать, или Соседям вход воспрещен" (2006)
  • "Безумное Рождество Гарольда и Кумара" (2011)
  • "Это, проклятое, рождественское чудо"" (2014)
  • "Любите Куперов" (2015)
  • "Ночь перед похмельем" (2015)
  • "Почему он?" (2016)
  • "Кто в доме папа 2" (2017)
  • "Человек, который изобрел Рождество" (2017)
  • "Счастливого Рождества" (2019)
  • "Охота на Санту" (2020)
  • "Счастливая пора" (2020)

Романтические фильмы на Рождество

К празднованию Рождества можно добавить и романтики благодаря фильму. Если уикенд вы проведете с любимым человеком, советуем выбрать одну из популярных романтических лент, которые придадут атмосферности вашему вечеру.


Что посмотреть на Рождество со второй половинкой / Фото Metro

  • "Лавочка за углом" (1940)
  • "Эта удивительная жизнь" (1947)
  • "Пока ты спал" (1995)
  • "Интуиция" (2001)
  • "Дневник Бриджит Джонс" (2001)
  • "Реальная любовь" (2003)
  • "Ноэль" (2004)
  • "Парень на Рождество" (2004)
  • "Привет семье" (2005)
  • "Отдых по обмену" (2006)
  • "Четыре Рождества" (2008)
  • "Замерзшая в Майами" (2009)
  • "Призраки бывших подружек" (2009)
  • "12 рождественских свиданий" (2011)
  • "Пусть идёт снег" (2020)
  • "Пара на праздники" (2020)