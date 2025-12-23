В основном, на Рождество собираются семьи, которые не против посмотреть замечательную атмосферную комедию, которая развеселит как взрослых, так и детей. 24 Канал предлагает замечательные фильмы, которые добавят магии в рождественский вечер.

Какие фильмы посмотреть с родными?

"101 далматинец" (1961)

(1961) "Один дома" (1990) – можно посмотреть все части, особенно первые две, которые являются культовыми

(1990) – можно посмотреть все части, особенно первые две, которые являются культовыми "Эдвард Руки-ножницы" (1990)

(1990) "Ужас перед Рождеством" (1993)

(1993) "Чудо на 34-й улице" (1994)

(1994) "Возьми ребёнка напрокат" (1995)

(1995) " Гринч – укравший Рождество" (2000)

(2000) "Каспер: Рождество призраков" (2000)

(2000) "Полярный экспресс" (2004)

(2004) "Чарли и шоколадная фабрика" (2005)

(2005) "Рождественская история" (2009)

(2009) "Стражи легенд" (2012)

(2012) "Рождественские хроники" (2018) – вторая часть ленты вышла в 2020 году, поэтому есть большая вероятность, что фильм еще не видели все ваши родственники

(2018) – вторая часть ленты вышла в 2020 году, поэтому есть большая вероятность, что фильм еще не видели все ваши родственники "Джингл Джангл: Рождественское путешествие" (2020)



Что посмотреть на Рождество с детьми: список фильмов / Фото Bristol

Фильмы на Рождество для просмотра с друзьями

Рождество с друзьями – это особенно веселое время. Поэтому выбирайте одну из праздничных комедий и не забудьте о "Один дома", ведь этот фильм можно смотреть как с детьми, так и в шумной компании сверстников.



Рождественские фильмы для просмотра с друзьями / Фото Latin Times

"Рождественские каникулы" (1989)

(1989) "Все, что я хочу на Рождество" (1991)

(1991) "Кудрявая Сью" (1991)

(1991) "Старые ворчуны" (1993)

(1993) "Подарок на Рождество" (1996)

(1996) "Семьянин" (2000)

(2000) "Эльф" (2003)

(2003) "Плохой Санта" (2003)

(2003) "Пережить Рождество" (2004)

(2004) "Рождество с неудачниками " (2004)

" (2004) "Бесконечное Рождество" (2006)

(2006) "Добро пожаловать, или Соседям вход воспрещен" (2006)

(2006) "Безумное Рождество Гарольда и Кумара" (2011)

(2011) "Это, проклятое, рождественское чудо"" (2014)

(2014) "Любите Куперов" (2015)

(2015) "Ночь перед похмельем" (2015)

(2015) "Почему он?" (2016)

(2016) "Кто в доме папа 2" (2017)

(2017) "Человек, который изобрел Рождество" (2017)

(2017) "Счастливого Рождества" (2019)

(2019) "Охота на Санту" (2020)

(2020) "Счастливая пора" (2020)

Романтические фильмы на Рождество

К празднованию Рождества можно добавить и романтики благодаря фильму. Если уикенд вы проведете с любимым человеком, советуем выбрать одну из популярных романтических лент, которые придадут атмосферности вашему вечеру.



Что посмотреть на Рождество со второй половинкой / Фото Metro