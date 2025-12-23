В основном, на Рождество собираются семьи, которые не против посмотреть замечательную атмосферную комедию, которая развеселит как взрослых, так и детей. 24 Канал предлагает замечательные фильмы, которые добавят магии в рождественский вечер.
Какие фильмы посмотреть с родными?
- "101 далматинец" (1961)
- "Один дома" (1990) – можно посмотреть все части, особенно первые две, которые являются культовыми
- "Эдвард Руки-ножницы" (1990)
- "Ужас перед Рождеством" (1993)
- "Чудо на 34-й улице" (1994)
- "Возьми ребёнка напрокат" (1995)
- "Гринч – укравший Рождество" (2000)
- "Каспер: Рождество призраков" (2000)
- "Полярный экспресс" (2004)
- "Чарли и шоколадная фабрика" (2005)
- "Рождественская история" (2009)
- "Стражи легенд" (2012)
- "Рождественские хроники" (2018) – вторая часть ленты вышла в 2020 году, поэтому есть большая вероятность, что фильм еще не видели все ваши родственники
- "Джингл Джангл: Рождественское путешествие" (2020)
Фильмы на Рождество для просмотра с друзьями
Рождество с друзьями – это особенно веселое время. Поэтому выбирайте одну из праздничных комедий и не забудьте о "Один дома", ведь этот фильм можно смотреть как с детьми, так и в шумной компании сверстников.
- "Рождественские каникулы" (1989)
- "Все, что я хочу на Рождество" (1991)
- "Кудрявая Сью" (1991)
- "Старые ворчуны" (1993)
- "Подарок на Рождество" (1996)
- "Семьянин" (2000)
- "Эльф" (2003)
- "Плохой Санта" (2003)
- "Пережить Рождество" (2004)
- "Рождество с неудачниками" (2004)
- "Бесконечное Рождество" (2006)
- "Добро пожаловать, или Соседям вход воспрещен" (2006)
- "Безумное Рождество Гарольда и Кумара" (2011)
- "Это, проклятое, рождественское чудо"" (2014)
- "Любите Куперов" (2015)
- "Ночь перед похмельем" (2015)
- "Почему он?" (2016)
- "Кто в доме папа 2" (2017)
- "Человек, который изобрел Рождество" (2017)
- "Счастливого Рождества" (2019)
- "Охота на Санту" (2020)
- "Счастливая пора" (2020)
Романтические фильмы на Рождество
К празднованию Рождества можно добавить и романтики благодаря фильму. Если уикенд вы проведете с любимым человеком, советуем выбрать одну из популярных романтических лент, которые придадут атмосферности вашему вечеру.
- "Лавочка за углом" (1940)
- "Эта удивительная жизнь" (1947)
- "Пока ты спал" (1995)
- "Интуиция" (2001)
- "Дневник Бриджит Джонс" (2001)
- "Реальная любовь" (2003)
- "Ноэль" (2004)
- "Парень на Рождество" (2004)
- "Привет семье" (2005)
- "Отдых по обмену" (2006)
- "Четыре Рождества" (2008)
- "Замерзшая в Майами" (2009)
- "Призраки бывших подружек" (2009)
- "12 рождественских свиданий" (2011)
- "Пусть идёт снег" (2020)
- "Пара на праздники" (2020)