Здебільшого, на Різдво збираються родини, які не проти переглянути чудову атмосферну комедію, яка розвеселить як дорослих, так і дітей. 24 Канал пропонує чудові фільми, які додадуть магії до різдвяного вечора.

Дивіться також Знамениті новорічні комедії, без яких не можна уявити свята

Які фільми подивитись з найріднішими?

"101 далматинець" (1961)

(1961) "Один вдома" (1990) – можна переглянути усі частини, особливо перші дві, які є культовими

(1990) – можна переглянути усі частини, особливо перші дві, які є культовими "Едвард Руки-ножниці" (1990)

(1990) "Жах перед Різдвом" (1993)

(1993) "Чудо на 34-ій вулиці" (1994)

(1994) "Візьми дитину напрокат" (1995)

(1995) " Грінч – що вкрав Різдво" (2000)

(2000) "Каспер: Різдво привидів" (2000)

(2000) "Полярний експрес" (2004)

(2004) "Чарлі та шоколадна фабрика" (2005)

(2005) "Різдвяна історія" (2009)

(2009) "Вартові легенд" (2012)

(2012) "Різдвяні хроніки" (2018) – друга частина стрічки вийшла у 2020 році, тому є велика ймовірність, що фільм ще не бачили всі ваші родичі

(2018) – друга частина стрічки вийшла у 2020 році, тому є велика ймовірність, що фільм ще не бачили всі ваші родичі "Джингл Джангл: Різдвяна подорож" (2020)



Що подивитись на Різдво з дітьми: список фільмів / Фото Bristol

До теми Свято наближається: 5 різдвяних фільмів для всієї родини

Фільми на Різдво для перегляду з друзями

Різдво з друзями – це особливо веселий час. Тому обирайте одну зі святкових комедій і не забудьте про "Сам удома", адже цей фільм можна дивитись як з дітьми, так і в гучній компанії однолітків.



Різдвяні фільми для перегляду з друзями / Фото Latin Times

"Різдвяні канікули" (1989)

(1989) "Все, що я хочу на Різдво" (1991)

(1991) "Кучерява Сью" (1991)

(1991) "Старі буркотуни" (1993)

(1993) "Подарунок на Різдво" (1996)

(1996) "Сім'янин" (2000)

(2000) "Ельф" (2003)

(2003) "Поганий Санта" (2003)

(2003) "Пережити Різдво" (2004)

(2004) "Різдво з невдахами " (2004)

" (2004) "Нескінченне Різдво" (2006)

(2006) "Ласкаво просимо, або Сусідам вхід заборонено" (2006)

(2006) "Шалене Різдво Гарольда і Кумара" (2011)

(2011) "Це, кляте, різдвяне диво"" (2014)

(2014) "Любіть Куперів" (2015)

(2015) "Ніч перед похміллям" (2015)

(2015) "Чому він?" (2016)

(2016) "Хто в домі тато 2" (2017)

(2017) "Людина, яка винайшла Різдво" (2017)

(2017) "Щасливого Різдва" (2019)

(2019) "Полювання на Санту" (2020)

(2020) "Щаслива пора" (2020)

Не пропустіть "Сам удома" чи новинки 2020 року: IMDb назвав найкращі різдвяні фільми

Романтичні фільми на Різдво

До святкування Різдва можна додати та романтики завдяки фільму. Якщо вікенд ви проведете з коханою людиною, радимо обрати одну з популярних романтичних стрічок, які додадуть атмосферності вашому вечору.



Що подвитись на Різдво з другою половинкою / Фото Metro