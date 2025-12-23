Здебільшого, на Різдво збираються родини, які не проти переглянути чудову атмосферну комедію, яка розвеселить як дорослих, так і дітей. 24 Канал пропонує чудові фільми, які додадуть магії до різдвяного вечора.

Які фільми подивитись з найріднішими?

  • "101 далматинець" (1961)
  • "Один вдома" (1990) – можна переглянути усі частини, особливо перші дві, які є культовими
  • "Едвард Руки-ножниці" (1990)
  • "Жах перед Різдвом" (1993)
  • "Чудо на 34-ій вулиці" (1994)
  • "Візьми дитину напрокат" (1995)
  • "Грінч – що вкрав Різдво" (2000)
  • "Каспер: Різдво привидів" (2000)
  • "Полярний експрес" (2004)
  • "Чарлі та шоколадна фабрика" (2005)
  • "Різдвяна історія" (2009)
  • "Вартові легенд" (2012)
  • "Різдвяні хроніки" (2018) – друга частина стрічки вийшла у 2020 році, тому є велика ймовірність, що фільм ще не бачили всі ваші родичі
  • "Джингл Джангл: Різдвяна подорож" (2020)

Що подивитись на Різдво з дітьми
Що подивитись на Різдво з дітьми: список фільмів / Фото Bristol

Фільми на Різдво для перегляду з друзями

Різдво з друзями – це особливо веселий час. Тому обирайте одну зі святкових комедій і не забудьте про "Сам удома", адже цей фільм можна дивитись як з дітьми, так і в гучній компанії однолітків.

Різдвяні фільми для перегляду з друзями
Різдвяні фільми для перегляду з друзями / Фото Latin Times

  • "Різдвяні канікули" (1989)
  • "Все, що я хочу на Різдво" (1991)
  • "Кучерява Сью" (1991)
  • "Старі буркотуни" (1993)
  • "Подарунок на Різдво" (1996)
  • "Сім'янин" (2000)
  • "Ельф" (2003)
  • "Поганий Санта" (2003)
  • "Пережити Різдво" (2004)
  • "Різдво з невдахами" (2004)
  • "Нескінченне Різдво" (2006)
  • "Ласкаво просимо, або Сусідам вхід заборонено" (2006)
  • "Шалене Різдво Гарольда і Кумара" (2011)
  • "Це, кляте, різдвяне диво"" (2014)
  • "Любіть Куперів" (2015)
  • "Ніч перед похміллям" (2015)
  • "Чому він?" (2016)
  • "Хто в домі тато 2" (2017)
  • "Людина, яка винайшла Різдво" (2017)
  • "Щасливого Різдва" (2019)
  • "Полювання на Санту" (2020)
  • "Щаслива пора" (2020)

Романтичні фільми на Різдво

До святкування Різдва можна додати та романтики завдяки фільму. Якщо вікенд ви проведете з коханою людиною, радимо обрати одну з популярних романтичних стрічок, які додадуть атмосферності вашому вечору.

Що подвитись на Різдво з другою половинкою
Що подвитись на Різдво з другою половинкою / Фото Metro

  • "Крамничка за рогом" (1940)
  • "Це дивовижне життя" (1947)
  • "Поки ти спав" (1995)
  • "Інтуїція" (2001)
  • "Щоденник Бріджит Джонс" (2001)
  • "Реальна любов" (2003)
  • "Ноель" (2004)
  • "Хлопець на Різдво" (2004)
  • "Привіт сім'ї" (2005)
  • "Відпочинок за обміном" (2006)
  • "Чотири Різдва" (2008)
  • "Замерзла в Маямі" (2009)
  • "Привиди колишніх подружок" (2009)
  • "12 різдвяних побачень" (2011)
  • "Нехай іде сніг" (2020)
  • "Пара на свята" (2020)