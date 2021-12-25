Серед фільмів, які обрав 24 канал, на перший погляд деякі не мають прямого стосунку до зимових свят. Як не дивно, їх можна ставити на один рівень з різдвяною класикою за рівнем своєї атмосфери.

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"Це дивовижне життя"

Рік виходу – 1946

Жанр – мелодрама

Рейтинг IMDb – 8,6

Безсмертна класика кіно та один з найкращих різдвяних фільмів в історії. Повість про добро, альтруїзм та сімейний затишок.

Головного героя звати Джордж Бейлі. Все життя він мріяв покинути рідне місто та податись у мандри. Але раптова смерть батька, Велика депресія та купа інших причин постійно змушували його залишатись. Він так і не виїхав за межі звичного світу. На Різдво з Бейлі трапляється лихо, і він думає накласти на себе руки. Врятувати його може лише диво…

"Це дивовижне життя" стоїть на першому місці в нашому списку, адже ця картина гарантовано доведе вас до сліз, і вам захочеться обійняти своїх близьких.

"Це дивовижне життя": дивіться трейлер фільму

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"Реальна любов"

Рік виходу – 2003

Жанр – трагікомедія

Рейтинг IMDb – 7,6

Коли в акторському складі заявлені Кіра Найтлі, Ліам Нісон, Емма Томпсон, Алан Рікман, Г'ю Грант, Колін Ферт та Мартін Фрімен, це мінімум цікаво. "Реальна любов" смішить та вводить у почуття світлого суму, дивує та зачаровує. І, може, через кілька років після перегляду ви забудете всі сюжетні перипетії, але враження від побаченого залишиться з вами назавжди.

"Реальна любов" – чудова прикраса святкового стола. Цей фільм пробуджує світле бажання бути поруч зі своїми коханими, але навіть якщо ви самотні, він залишить тільки приємні враження. Адже коли на зйомках збирається стільки чудових та талановитих акторів, не може вийти поганий фільм.

"Реальна любов": дивіться трейлер фільму

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"Різдвяна історія"

Рік виходу – 2009

Жанр – сімейний, фентезі, мультфільм, драма

Рейтинг IMDb – 6,8

У нашому топі цей фільм має найнижчий рейтинг. І це не дивно, адже екранізації, особливо класичних творів, завжди потерпають від ревних фанатів першоджерела. Варто зазначити, що кіно та література настільки різні види мистецтва, що ідеально адаптувати твір під великий екран неможливо. Найкраще, що можуть зробити кінороби – передати його дух. І режисеру Роберту Земекісу, який подарував нам "Фореста Гампа" та трилогію "Назад в майбутнє" це вдалось майстерно. Його "Різдвяна історія" зачаровує не менше за саме Різдво, а досвід від перегляду пригадується з приємною усмішкою.

"Різдвяна історія": дивіться трейлер фільму

"Міцний горішок"

Рік виходу – 1988

Жанр – різдвяний бойовик

Рейтинг IMDb – 8,0



Ви, звісно, можете спитати: "Що у топі різдвяних фільмів забув бойовик?" Звісно, "Міцний горішок" відомий харизмою Брюса Вілліса та епічними перестрілками. Але якщо не брати до уваги основний сюжет, виявиться, що ця стрічка повністю про Різдво.

Головний герой перетинає всю країну заради зустрічі Святвечора зі своєю дружиною. Так, він прилетів у Лос-Анджелес, де ніколи не буває снігу, але зав’язка сюжету відбувається на різдвяній вечірці, один з персонажів наспівує Let it snow Френка Сінатри, а лиходії навмисне обрали цей день для пограбування, бо знали, що більшість поліцейських святкуватимуть вдома, а не на роботі.

"Міцний горішок" для багатьох став атрибутом свят, яким для нас із вами завжди був "Один вдома". Тож відкиньте стереотипи та насолодіться одним з найнезвичніших різдвяних фільмів, коли-небудь знятих.

"Міцний горішок": дивіться трейлер фільму

"День бабака"

Рік виходу – 1993

Жанр – мелодрама, комедія

Рейтинг IMDb – 8,0

А закінчити хочеться приємною ностальгією. "День бабака" належить до тих фільмів, що не розповідають про Різдво чи Новий Рік, але несуть в собі атмосферу світлого свята. Його буде приємно подивитись у ці дні.

За деякими підрахунками, сюжет стрічки розгортається протягом кількох десятиліть. Адже головний герой щоразу прокидається під одну й ту саму пісню та потрапляє у ті самі ситуації.

Геніальна алюзія на повсякденність, з якої головний герой мусить вирватись.

Попри чудову гру акторів, затишний сетинг та атмосферу справжнього свята головна причина, чому цей фільм потрібно дивитись – Білл Мюррей. В "Дні бабака" він на повну розкрив свій акторський талант.

"День бабака": дивіться трейлер фільму

Приємного перегляду!