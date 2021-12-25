Среди фильмов, которые выбрал 24 канал, на первый взгляд некоторые не имеют прямого отношения к зимним праздникам. Как ни странно, их можно ставить на один уровень с рождественской классикой по уровню своей атмосферы.

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"Эта удивительная жизнь"

Год выхода – 1946

Жанр – мелодрама

Рейтинг IMDb – 8,6

Бессмертная классика кино и один из лучших рождественских фильмов в истории. Повесть о добре, альтруизме и семейном уюте.

Главного героя зовут Джордж Бейли. Всю жизнь он мечтал покинуть родной город и отправиться в странствия. Но внезапная смерть отца, Великая депрессия и куча других причин постоянно заставляли его оставаться. Он так и не выехал за пределы привычного мира. На Рождество с Бейли случается беда, и он думает покончить с собой. Спасти его может лишь чудо…

"Эта удивительная жизнь" стоит на первом месте в нашем списке, ведь эта картина гарантированно доведет вас до слез, и вам захочется обнять своих близких.

"Эта удивительная жизнь": смотрите трейлер фильма

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"Реальная любовь"

Год выхода – 2003

Жанр – трагикомедия

Рейтинг IMDb – 7,6

Когда в актерском составе заявлены Кира Найтли, Лиам Нисон, Эмма Томпсон, Алан Рикман, Хью Грант, Колин Ферт и Мартин Фримен, это минимум интересно. "Реальная любовь" смешит и вводит в чувство светлой печали, удивляет и завораживает. И, может, через несколько лет после просмотра вы забудете все сюжетные перипетии, но впечатление от увиденного останется с вами навсегда.

"Реальная любовь" – великолепное украшение праздничного стола. Этот фильм пробуждает светлое желание быть рядом со своими любимыми, но даже если вы одиноки, он оставит только приятные впечатления. Ведь когда на съемках собирается столько замечательных и талантливых актеров, не может получиться плохой фильм.

"Реальная любовь": смотрите трейлер фильма

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"Рождественская история"

Год выхода – 2009

Жанр – семейный, фэнтези, мультфильм, драма

Рейтинг IMDb – 6,8

В нашем топе этот фильм имеет самый низкий рейтинг. И это не удивительно, ведь экранизации, особенно классических произведений, всегда страдают от истовых фанатов первоисточника. Стоит отметить, что кино и литература настолько разные виды искусства, что идеально адаптировать произведение под большой экран невозможно. Лучшее, что могут сделать кинодеятели – передать его дух. И режиссеру Роберту Земекису, который подарил нам "Фореста Гампа" и трилогию "Назад в будущее" это удалось мастерски. Его "Рождественская история" очаровывает не меньше самого Рождества, а опыт от просмотра вспоминается с приятной улыбкой.

"Рождественская история": смотрите трейлер фильма

"Крепкий орешек"

Год выхода – 1988

Жанр – рождественский боевик

Рейтинг IMDb – 8,0

Вы, конечно, можете спросить: "Что в топе рождественских фильмов забыл боевик?" Конечно, "Крепкий орешек" известен харизмой Брюса Уиллиса и эпическими перестрелками. Но если не брать в расчет основной сюжет, окажется, что эта лента полностью о Рождестве.

Главный герой пересекает всю страну ради встречи Сочельника со своей женой. Так, он прилетел в Лос-Анджелес, где никогда не бывает снега, но завязка сюжета происходит на рождественской вечеринке, один из персонажей напевает Let it snow Фрэнка Синатры, а злодеи нарочно выбрали этот день для ограбления, потому что знали, что большинство полицейских будут праздновать дома, а не на работе.

"Крепкий орешек" для многих стал атрибутом праздников, которым для нас с вами всегда был "Один дома". Поэтому отбросьте стереотипы и насладитесь одним из самых необычных рождественских фильмов, когда-либо снятых.

"Крепкий орешек": смотрите трейлер фильма

"День сурка"

Год выхода – 1993

Жанр – мелодрама, комедия

Рейтинг IMDb – 8,0

А закончить хочется приятной ностальгией. "День сурка" относится к тем фильмам, которые не рассказывают о Рождестве или Новом годе, но несут в себе атмосферу светлого праздника. Его будет приятно посмотреть в эти дни.

По некоторым подсчетам, сюжет ленты разворачивается в течение нескольких десятилетий. Ведь главный герой каждый раз просыпается под одну и ту же песню и попадает в те же ситуации.

Гениальная аллюзия на повседневность, из которой главный герой должен вырваться.

Несмотря на великолепную игру актеров, уютный сеттинг и атмосферу настоящего праздника главная причина, почему этот фильм нужно смотреть – Билл Мюррей. В "Дне сурка" он на полную раскрыл свой актерский талант.

"День сурка": смотрите трейлер фильма

Приятного просмотра!