Американські фільми на Різдво: список стрічок для перегляду з друзями, дітьми, коханими
- 24 канал пропонує список різдвяних фільмів для перегляду з дітьми, друзями та коханими, включаючи "101 далматинець", "Один вдома" та "Полярний експрес".
- Серед романтичних фільмів на Різдво радять "Крамничка за рогом", "Це дивовижне життя" та "Інтуїція".
Якщо ви шукаєте ідеальний фільм на Різдво, неодмінно варто врахувати компанію, в якій ви будете його переглядати. 24 канал підібрав ідеальні стрічки, які можна дивитись з друзями, коханими чи дітьми.
Здебільшого, на Різдво збираються родини, які не проти переглянути чудову атмосферну комедію, яка розвеселить як дорослих, так і дітей. 24 Канал пропонує чудові фільми, які додадуть магії до різдвяного вечора.
Які фільми подивитись з найріднішими?
- "101 далматинець" (1961)
- "Один вдома" (1990) – можна переглянути усі частини, особливо перші дві, які є культовими
- "Едвард Руки-ножниці" (1990)
- "Жах перед Різдвом" (1993)
- "Чудо на 34-ій вулиці" (1994)
- "Візьми дитину напрокат" (1995)
- "Грінч – що вкрав Різдво" (2000)
- "Каспер: Різдво привидів" (2000)
- "Полярний експрес" (2004)
- "Чарлі та шоколадна фабрика" (2005)
- "Різдвяна історія" (2009)
- "Вартові легенд" (2012)
- "Різдвяні хроніки" (2018) – друга частина стрічки вийшла у 2020 році, тому є велика ймовірність, що фільм ще не бачили всі ваші родичі
- "Джингл Джангл: Різдвяна подорож" (2020)
Фільми на Різдво для перегляду з друзями
Різдво з друзями – це особливо веселий час. Тому обирайте одну зі святкових комедій і не забудьте про "Сам удома", адже цей фільм можна дивитись як з дітьми, так і в гучній компанії однолітків.
- "Різдвяні канікули" (1989)
- "Все, що я хочу на Різдво" (1991)
- "Кучерява Сью" (1991)
- "Старі буркотуни" (1993)
- "Подарунок на Різдво" (1996)
- "Сім'янин" (2000)
- "Ельф" (2003)
- "Поганий Санта" (2003)
- "Пережити Різдво" (2004)
- "Різдво з невдахами" (2004)
- "Нескінченне Різдво" (2006)
- "Ласкаво просимо, або Сусідам вхід заборонено" (2006)
- "Шалене Різдво Гарольда і Кумара" (2011)
- "Це, кляте, різдвяне диво"" (2014)
- "Любіть Куперів" (2015)
- "Ніч перед похміллям" (2015)
- "Чому він?" (2016)
- "Хто в домі тато 2" (2017)
- "Людина, яка винайшла Різдво" (2017)
- "Щасливого Різдва" (2019)
- "Полювання на Санту" (2020)
- "Щаслива пора" (2020)
Романтичні фільми на Різдво
До святкування Різдва можна додати та романтики завдяки фільму. Якщо вікенд ви проведете з коханою людиною, радимо обрати одну з популярних романтичних стрічок, які додадуть атмосферності вашому вечору.
- "Крамничка за рогом" (1940)
- "Це дивовижне життя" (1947)
- "Поки ти спав" (1995)
- "Інтуїція" (2001)
- "Щоденник Бріджит Джонс" (2001)
- "Реальна любов" (2003)
- "Ноель" (2004)
- "Хлопець на Різдво" (2004)
- "Привіт сім'ї" (2005)
- "Відпочинок за обміном" (2006)
- "Чотири Різдва" (2008)
- "Замерзла в Маямі" (2009)
- "Привиди колишніх подружок" (2009)
- "12 різдвяних побачень" (2011)
- "Нехай іде сніг" (2020)
- "Пара на свята" (2020)