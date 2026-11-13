Если современные комедии уже не смешат: вернитесь к этим 5 фильмам из 90-х

В 90-х для хорошей комедии не нужны были супергерои, дорогие спецэффекты или шутки, которые нужно объяснять. Достаточно было двух тупиц, одного наглого мышонка или Мерил Стрип, которая отказывается стареть. И вот – вечер спасен.

24 Канал собрал пять комедий на вечер, которые не утратили своего шарма и до сих пор способны рассмешить даже после самого тяжелого дня.

"Тупой и еще тупее", 1994

Жанр: комедия, приключения

IMDb: 7,3

Двое друзей отправляются через всю Америку, чтобы вернуть чемодан незнакомой женщине. Правда, интеллектуальные способности героев Джима Керри и Джеффа Дэниелса превращают даже самое простое дело в катастрофу.

Почему стоит посмотреть: абсурдный юмор, нелепые выходки и Джим Керри на пике комедийной карьеры. Идеально для тех, кто хочет просто посмеяться, не ища глубокого смысла.



"Тупой и еще тупее": смотреть трейлер

"Смерть ей к лицу", 1992

Жанр: черная комедия, фэнтези

IMDb: 6,7

Две ярые соперницы находят волшебный эликсир вечной молодости. Однако бессмертие имеет побочные эффекты, о которых продавщица чудо-средства как-то забыла предупредить.

Почему стоит посмотреть: Мерил Стрип, Голди Хоун и Брюс Уиллис устраивают настоящий парад тщеславия. Черный юмор, абсурд и зрелищные спецэффекты – все, почему можно любить комедии 90-х.



"Смерть ей к лицу": смотреть трейлер

"Мышиная охота", 1997

Жанр: комедия, семейный

IMDb: 6,5

Два брата наследуют старинное поместье и решают избавиться от маленького мышонка, который там поселился. Но грызун оказывается гораздо умнее своих преследователей.

Почему стоит посмотреть: безумные погони, разрушение дома и бесконечные неудачные попытки победить одну мышь. Комедия, которая доказывает: размер мозга не всегда зависит от размера его обладателя.



"Мышиная охота": смотреть трейлер

"Клетка для птиц", 1996

Жанр: комедия, фарс

IMDb: 7,3

Владелец ночного клуба Арман и его партнер Альберт решают притвориться консервативной семьей, чтобы произвести впечатление на родителей невесты своего сына. Конечно, все идет не по плану.

Почему стоит посмотреть: Робин Уильямс, Нейтан Лейн и Джин Хекмен превращают обычное знакомство с будущими родственниками в комедийную катастрофу. Особенно понравится любителям едкой сатиры и неловких ситуаций.



"Клетка для птиц": смотреть трейлер

"Мужской стриптиз", 1997

Жанр: комедия, драма

IMDb: 7,2

Шестеро безработных британцев решают заработать деньги, организовав мужское стриптиз-шоу. Проблема лишь в том, что ни один из них особо не похож на профессионального танцора.

Почему стоит посмотреть: смелая, остроумная и удивительно теплая комедия о мужчинах, которые пытаются вернуть себе уверенность. Здесь хватает и неловких моментов, и искреннего смеха.



"Мужской стриптиз": смотреть трейлер

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