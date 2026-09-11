Триллеры 90-х, которые до сих пор превосходят половину современного кино

Если вам кажется, что современные триллеры слишком часто состоят из темного фильтра, напряженной музыки и героя, который 15 минут ищет очевидный ответ, самое время вернуться в 90-е. Тогда сценаристы еще не боялись необычных идей, режиссеры – длинных сцен, а зрители не требовали разъяснения сюжета в первые десять минут.

24 Канал собрал триллеры 90-х, которые и сегодня отлично держат в напряжении.

"Без лица" 1997

IMDb: 7,3

Режиссер: Джон Ву

В ролях: Джон Траволта, Николас Кейдж, Джоан Аллен



"Без лица" 1997 /Фото imdb



Агент ФБР Шон Арчер годами охотится на террориста Кастора Троя. Наконец он его ловит – но ценой этого становится его собственное лицо. Чтобы проникнуть в преступную группировку, Арчер соглашается на экспериментальную операцию и получает лицо Троя.

Проблема лишь в том, что Трой выходит из комы. И теперь он тоже получает чужое лицо – лицо самого Арчера.

Что говорят критики: они встретили фильм гораздо теплее, чем можно было ожидать от боевика с настолько безумным сюжетом. На Metacritic у него 82/100, а 88% критических рецензий отмечены как положительные. На Rotten Tomatoes – 93% положительных рецензий. Критики особенно отмечали химию между Траволтой и Кейджем, а также фирменный стиль Джона Ву.

"12 обезьян" 1995

IMDb: 8,0

Режиссер: Терри Гиллиам

В ролях: Брюс Уиллис, Брэд Питт, Мэдлин Стоу



"12 обезьян" 1995 /Фото imdb



Будущее человечества выглядит примерно так же, как прогноз погоды после особенно неудачного понедельника: большая часть населения погибла из-за смертельного вируса, а те, кто остался, живут под землей.

Осужденного Джеймса Коула отправляют в прошлое, чтобы он нашел источник эпидемии. Но путешествия во времени – дело рискованное, поэтому вскоре герой уже сам не понимает, где реальность, где воспоминания, а где его психика просто решила уйти в отпуск.

Что говорят критики: у фильма 75/100 на Metacritic, а Rotten Tomatoes дает ему 88% положительных рецензий. Критики особенно хвалили режиссуру Гиллиама, атмосферу и актерскую игру.

"Схватка" 1995

IMDb: 8,3

Режиссер: Майкл Манн

В ролях: Аль Пачино, Роберт Де Ниро, Вэл Килмер



"Столкновение" 1995 /Фото imdb



Профессиональный преступник Нил Макколи планирует последнее большое ограбление. По другую сторону закона – детектив Винсент Ханна, который буквально живет своей работой.

Два профессионала постепенно сближаются, прекрасно понимая, что рано или поздно встретятся уже не за чашкой кофе.

Что говорят критики: на Metacritic фильм имеет оценку 76/100. Критики называли его одним из самых умных криминальных триллеров своего времени, отдельно отмечая режиссуру Майкла Манна, атмосферу и актерскую игру. Rotten Tomatoes дает "Схватке" 84% от критиков.

"Куб" 1997

IMDb: 7,1

Режиссер: Винченцо Натали

В ролях: Николь де Бур, Морис Дин Винт, Дэвид Хьюлетт



"Куб" 1997 /Фото imdb



Несколько незнакомцев просыпаются в странной конструкции, состоящей из множества одинаковых комнат. Они не знают, кто их сюда поместил и что зачем. А еще некоторые комнаты оборудованы смертельными ловушками.

Чтобы выбраться, героям приходится объединить свои знания: кто-то разбирается в математике, кто-то – в архитектуре, кто-то – в побегах. Правда, очень скоро выясняется, что самой большой проблемой может оказаться вовсе не сам лабиринт, а люди внутри него.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes у "Куба" 61%, а критики отмечают его напряженный темп и необычную идею.

Metacritic оценивает фильм в 61/100. Среди плюсов критики отмечали изобретательность режиссера и способность создать атмосферу клаустрофобии практически в одном декорационном пространстве.

"Фарго" 1996

IMDb: 8,1

Режиссеры: Джоэл и Итан Коэны

В ролях: Фрэнсис Макдорманд, Уильям Г. Мэйси, Стив Бушеми



"Фарго" 1996 /Фото imdb



Продавец автомобилей Джерри Ландегаард придумывает гениальный, как ему кажется, план: нанимает двух преступников, чтобы те похитили его жену, а затем он получит выкуп. Что может пойти не так? Практически все.

Что говорят критики: абсолютный фаворит этой подборки по оценкам критиков. На Metacritic фильм имеет оценку 88/100, а 92% критических рецензий положительные. Роджер Иберт поставил фильму максимальную оценку, отметив, как история сочетает в себе сатиру, комедию, напряжение и насилие.

Мы подготовили для вас подборку классных фильмов, которые длятся более трех часов.