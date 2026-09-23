Туда лучше не попадать: 5 фильмов о психиатрических больницах, которые действуют на нервы

Психиатрические больницы в кино – место, куда герой почти никогда не может просто зайти, поговорить с врачом и спокойно уйти домой. Здесь исчезают пациенты, врачи что-то скрывают, а примерно в середине фильма вы уже перестаете понимать, кому вообще можно верить.

24 Канал собрал 5 атмосферных триллеров о психиатрических больницах – от запутанных детективов до мистики.

"Искривленные линии Бога"

Год: 2022

IMDb: 7,1

Жанр: психологический триллер, детектив, драма.

Частный детектив Алиса добровольно попадает в психиатрическую больницу, чтобы расследовать загадочную смерть одного из пациентов. Но очень быстро возникает главный вопрос: она действительно детектив под прикрытием или пациентка, которая придумала себе всю эту историю?

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 75%. Обозреватели хвалят Барбару Ленни, атмосферу и игру с ненадежным рассказчиком, хотя часть критиков считает 2,5 часа хронометража немного чрезмерными. Другими словами, головоломка хорошая, но собирать ее придется долго.

"Искривленные линии Бога": смотреть трейлер

"Остров проклятых"

Год: 2010

IMDb: 8,2

Жанр: детектив, психологический триллер, драма.

Федеральный маршал Тедди Дэниелс в исполнении Леонардо Ди Каприо прибывает на отдаленный остров, где расположена больница для опасных преступников с психическими расстройствами. Он расследует исчезновение пациентки, но персонал ведет себя подозрительно, приближается шторм, а сам Тедди все меньше доверяет даже собственным мыслям.

Что говорят критики: у фильма 69% на Rotten Tomatoes. Критики отмечают атмосферу, Леонардо Ди Каприо и то, насколько свободно Мартин Скорсезе играет с жанром. Не все называют картину одной из лучших работ режиссера, но почти все признают: забыть этот остров после финала непросто.

"Остров проклятых": смотреть трейлер

"Побег из сумасшедшего дома: История Нелли Блай"

Год: 2019

IMDb: 6,4

Жанр: психологический триллер, биографическая драма.

Эта история уже немного страшнее хотя бы потому, что вдохновлена реальным человеком. Журналистка Нелли Блай притворяется психически больной, чтобы попасть в женскую психиатрическую больницу и изнутри показать жестокое обращение с пациентками.

Что говорят критики: критики Rotten Tomatoes отмечают сильную игру Кристины Риччи и Джудит Лайт, но сам фильм оценивают сдержаннее. Его критикуют за чрезмерную драматизацию и отход от реальной истории Нелли Блай. Профессиональных рецензий немного, поэтому общий тон отзывов смешанный

"Побег из сумасшедшего дома: История Нелли Блай": смотреть трейлер

"Дом проклятых"

Год: 2014

IMDb: 6,8

Жанр: триллер, детектив, драма.

Молодой врач приезжает работать в психиатрическую больницу и очень быстро понимает, что с персоналом здесь что-то не так. А затем ситуация становится еще интереснее, когда выясняется, кто на самом деле руководит заведением.

Что говорят критики: фильм имеет 52% на Rotten Tomatoes. Обозреватели хвалят готическую атмосферу и актеров, но отмечают, что с такой сильной завязки можно было выжать гораздо больше напряжения.

"Дом проклятых": смотреть трейлер

"Готика"

Год: 2003

IMDb: 5,9

Жанр: мистический хоррор, психологический триллер.

Психиатр Миранда Грей однажды утром просыпается пациенткой той самой больницы, где работала. Ее обвиняют в убийстве мужа, но сама она ничего не помнит. Далее к делу присоединяются призраки, странные видения и ощущение, что нормального рабочего дня уже точно не будет.

Что говорят критики: здесь все гораздо суровее – всего 15% на Rotten Tomatoes. Критики считают сюжет слишком неправдоподобным и ругают диалоги, хотя даже в негативных рецензиях часто отмечают Холли Берри.

"Готика": смотреть трейлер

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