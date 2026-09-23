Туда лучше не попадать: 5 фильмов о психиатрических больницах, которые действуют на нервы
Психиатрические больницы в кино – место, куда герой почти никогда не может просто зайти, поговорить с врачом и спокойно уйти домой. Здесь исчезают пациенты, врачи что-то скрывают, а примерно в середине фильма вы уже перестаете понимать, кому вообще можно верить.
24 Канал собрал 5 атмосферных триллеров о психиатрических больницах – от запутанных детективов до мистики.
"Искривленные линии Бога"
Год: 2022
IMDb: 7,1
Жанр: психологический триллер, детектив, драма.
Частный детектив Алиса добровольно попадает в психиатрическую больницу, чтобы расследовать загадочную смерть одного из пациентов. Но очень быстро возникает главный вопрос: она действительно детектив под прикрытием или пациентка, которая придумала себе всю эту историю?
Что говорят критики: на Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 75%. Обозреватели хвалят Барбару Ленни, атмосферу и игру с ненадежным рассказчиком, хотя часть критиков считает 2,5 часа хронометража немного чрезмерными. Другими словами, головоломка хорошая, но собирать ее придется долго.
"Искривленные линии Бога": смотреть трейлер
"Остров проклятых"
Год: 2010
IMDb: 8,2
Жанр: детектив, психологический триллер, драма.
Федеральный маршал Тедди Дэниелс в исполнении Леонардо Ди Каприо прибывает на отдаленный остров, где расположена больница для опасных преступников с психическими расстройствами. Он расследует исчезновение пациентки, но персонал ведет себя подозрительно, приближается шторм, а сам Тедди все меньше доверяет даже собственным мыслям.
Что говорят критики: у фильма 69% на Rotten Tomatoes. Критики отмечают атмосферу, Леонардо Ди Каприо и то, насколько свободно Мартин Скорсезе играет с жанром. Не все называют картину одной из лучших работ режиссера, но почти все признают: забыть этот остров после финала непросто.
"Остров проклятых": смотреть трейлер
"Побег из сумасшедшего дома: История Нелли Блай"
Год: 2019
IMDb: 6,4
Жанр: психологический триллер, биографическая драма.
Эта история уже немного страшнее хотя бы потому, что вдохновлена реальным человеком. Журналистка Нелли Блай притворяется психически больной, чтобы попасть в женскую психиатрическую больницу и изнутри показать жестокое обращение с пациентками.
Что говорят критики: критики Rotten Tomatoes отмечают сильную игру Кристины Риччи и Джудит Лайт, но сам фильм оценивают сдержаннее. Его критикуют за чрезмерную драматизацию и отход от реальной истории Нелли Блай. Профессиональных рецензий немного, поэтому общий тон отзывов смешанный
"Побег из сумасшедшего дома: История Нелли Блай": смотреть трейлер
"Дом проклятых"
Год: 2014
IMDb: 6,8
Жанр: триллер, детектив, драма.
Молодой врач приезжает работать в психиатрическую больницу и очень быстро понимает, что с персоналом здесь что-то не так. А затем ситуация становится еще интереснее, когда выясняется, кто на самом деле руководит заведением.
Что говорят критики: фильм имеет 52% на Rotten Tomatoes. Обозреватели хвалят готическую атмосферу и актеров, но отмечают, что с такой сильной завязки можно было выжать гораздо больше напряжения.
"Дом проклятых": смотреть трейлер
"Готика"
Год: 2003
IMDb: 5,9
Жанр: мистический хоррор, психологический триллер.
Психиатр Миранда Грей однажды утром просыпается пациенткой той самой больницы, где работала. Ее обвиняют в убийстве мужа, но сама она ничего не помнит. Далее к делу присоединяются призраки, странные видения и ощущение, что нормального рабочего дня уже точно не будет.
Что говорят критики: здесь все гораздо суровее – всего 15% на Rotten Tomatoes. Критики считают сюжет слишком неправдоподобным и ругают диалоги, хотя даже в негативных рецензиях часто отмечают Холли Берри.
"Готика": смотреть трейлер
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