24 Канал зібрав 5 атмосферних трилерів про психіатричні лікарні – від заплутаних детективів до містики.

"Криві лінії Бога"

Рік: 2022

IMDb: 7,1

Жанр: психологічний трилер, детектив, драма.

Приватна детективка Аліса добровільно потрапляє до психіатричної лікарні, щоб розслідувати загадкову смерть одного з пацієнтів. Але дуже швидко виникає головне питання: вона справді детективка під прикриттям чи пацієнтка, яка вигадала собі всю цю історію?

Що кажуть критики: на Rotten Tomatoes стрічка має 75%. Оглядачі хвалять Барбару Ленні, атмосферу й гру з ненадійним оповідачем, хоча частина критиків вважає 2,5 години хронометражу трохи надмірними. Іншими словами, головоломка хороша, але збирати її доведеться довго.

"Криві лінії Бога": дивитись трейлер

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"Острів проклятих"

Рік: 2010

IMDb: 8,2

Жанр: детектив, психологічний трилер, драма.

Федеральний маршал Тедді Деніелс у виконанні Леонардо Ді Капріо прибуває на віддалений острів, де розташована лікарня для небезпечних злочинців із психічними розладами. Він розслідує зникнення пацієнтки, але персонал поводиться підозріло, наближається шторм, а сам Тедді дедалі менше довіряє навіть власним думкам.

Що кажуть критики: у фільму 69% на Rotten Tomatoes. Критики відзначають атмосферу, Леонардо Ді Капріо та те, наскільки вільно Мартін Скорсезе грається з жанром. Не всі називають картину однією з найкращих робіт режисера, але майже всі визнають: забути цей острів після фіналу непросто.

"Острів проклятих": дивитись трейлер

"Втеча з божевільні: Історія Неллі Блай"

Рік: 2019

IMDb: 6,4

Жанр: психологічний трилер, біографічна драма.

Ця історія вже трохи страшніша хоча б тому, що натхнена реальною людиною. Журналістка Неллі Блай вдає психічно хвору, щоб потрапити до жіночої психіатричної лікарні та зсередини показати жорстоке поводження з пацієнтками.

Що кажуть критики: критики Rotten Tomatoes відзначають сильну гру Крістіни Річчі та Джудіт Лайт, але сам фільм оцінюють стриманіше. Його критикують за надмірну драматизацію та відхід від реальної історії Неллі Блай. Професійних рецензій небагато, тож загальний тон відгуків змішаний

"Втеча з божевільні: Історія Неллі Блай": дивитись терйлер

"Будинок проклятих"

Рік: 2014

IMDb: 6,8

Жанр: трилер, детектив, драма.

Молодий лікар приїжджає працювати до психіатричної лікарні й дуже швидко розуміє, що з персоналом тут щось не так. А потім ситуація стає ще цікавішою, коли з’ясовується, хто насправді керує закладом.

Що кажуть критики: фільм має 52% на Rotten Tomatoes. Оглядачі хвалять готичну атмосферу й акторів, але зазначають, що з такої сильної передумови можна було витиснути значно більше напруги.

"Будинок проклятих": дивитись трейлер

"Готика"

Рік: 2003

IMDb: 5,9

Жанр: містичний горор, психологічний трилер.

Психіатриня Міранда Грей одного ранку прокидається пацієнткою тієї самої лікарні, де працювала. Її звинувачують у вбивстві чоловіка, але сама вона нічого не пам’ятає. Далі до справи додаються привиди, дивні видіння і відчуття, що нормального робочого дня вже точно не буде.

Що кажуть критики: тут усе значно суворіше – лише 15% на Rotten Tomatoes. Критики вважають сюжет надто неправдоподібним і сварять діалоги, хоча навіть негативні огляди часто відзначають Голлі Беррі.

"Готика": дивитись трейле

Маємо для вас добірку фільмів з напруженим сюжетом, де мова йде про викрадення людей.



