24 Канал собрал 5 напряженных триллеров. Здесь есть выдуманные истории, психологические игры и несколько фильмов, основанных на реальных событиях. Так что легкого кино к ужину мы не обещаем.

"Пленницы"

Год: 2013

IMDb: 8,2

В маленьком городке пропадают две девочки. Полиция задерживает подозреваемого, но из-за недостатка доказательств отпускает его. Отец одной из девочек, Келлер Довер в исполнении Хью Джекмана, решает, что ждать он больше не собирается, и начинает собственное "расследование". Очень скоро вопрос "где дети?" сменяется другим: что способен сделать человек, убежденный в том, что он прав?

Что говорят критики: они приняли фильм очень тепло: на Rotten Tomatoes у него 81% положительных рецензий. Обозреватели особенно хвалили мрачную атмосферу, моральную неоднозначность и игру Джекмана и Джейка Джилленгола.

"Пленницы": смотреть трейлер

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"Сплит"

Год: 2016

IMDb: 7,3

Трех девушек похищает Кевин, мужчина, в котором сосуществуют многочисленные личности. И если некоторые из них еще готовы разговаривать, то появления загадочного "Зверя" лучше вообще не ждать. Проблема лишь в том, что именно он и собирается выйти на сцену.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes фильм получил 79% от критиков. Больше всего похвал досталось Джеймсу МакЭвею, который фактически устроил актерский марафон, переключаясь между персонажами прямо перед камерой. Критики также называли "Сплит" возвращением М. Найта Шьямалана к удачной форме.

"Сплит": смотреть трейлер

"Поверьте мне: Похищение Лизы Маквей"

Год: 2018

IMDb: 7,2

Это уже не просто сценарная страшилка, а история, основанная на реальных событиях. 17-летнюю Лизу Маквей похищает преступник. Девушка понимает, что физически победить его не сможет, поэтому начинает психологическую игру, пытаясь убедить похитителя отпустить ее. А когда Лиза возвращается домой, возникает еще одна жуткая проблема – ей почти никто не верит.

Что говорят критики: профессиональных рецензий на Rotten Tomatoes немного, однако критики отмечали, что особенно сильно работает вторая часть истории – расследование и поиски нападавшего. Фильм также хвалили за напряжение и историю выживания без типичного голливудского блеска.

"Поверьте мне: Похищение Лизы Маквей": смотреть трейлер

"Тревожный звонок"

Год: 2013

IMDb: 6,7

Оператор службы 911 Джордан получает звонок от девушки, которую только что похитили. Та звонит буквально из плена, а Джордан должна по голосу, звукам и мельчайшим деталям понять, где она находится.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes фильм получил 43% одобрения, при этом отмечая, что он хорошо нагнетает напряжение, но финал понравился далеко не всем.

"Тревожный звонок": смотреть трейлер

"Кливлендские пленницы"

Год: 2015

IMDb: 6,6

Еще одна история, после которой фраза "основано на реальных событиях" звучит совсем не как рекламный трюк. Фильм рассказывает о Мишель Найт – одной из женщин, которых Ариэль Кастро годами удерживал в своем доме в Кливленде. Впоследствии в плену оказываются еще две девушки, а их заключение затягивается на годы.

Что говорят критики: они восприняли картину неоднозначно. The A.V. Club отмечал особенно сильные моменты, связанные с одиночеством Мишель, хотя и критиковал поспешный финал. Variety был значительно строже и считал фильм слишком тяжелым и жестоким в изображении реальной трагедии.

"Кливлендские пленницы": смотреть трейлер

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