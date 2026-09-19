24 Канал подготовил подборкудетективов на вечер, которые точно заставят вас немного поломать голову.

"Ножи на острие" – 2019

IMDb: 7,9

Известный автор детективов Гарлан Тромби найден мертвым после празднования своего 85-летия. В доме – большая семья, и практически у каждого есть причина лгать. За дело берется эксцентричный детектив Бенуа Блан в исполнении Дэниела Крейга, которому теперь предстоит разобраться в семейном клубке обид, денег и очень плохих оправданий.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes фильм получил 97% одобрительных отзывов от критиков. Обозреватели отмечают, что Райан Джонсон взял классическую формулу "кто убил?" и сделал ее современной, остроумной и удивительно напряженной.

"Ножи на острие": смотреть трейлер

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"Анатомия падения" – 2023

IMDb: 7,6

Мужчину находят мертвым возле дома во Французских Альпах. Несчастный случай, самоубийство или убийство? Полиция быстро обращает внимание на его жену Сандру, а единственным важным свидетелем становится их сын. Далее семейную жизнь буквально разбирают по деталям в суде – и в какой-то момент уже непонятно, что страшнее: возможная смерть от рук жены или все то, что супруги говорили друг другу до этого.

Что говорят критики: 96% на Rotten Tomatoes. Критики хвалят фильм за сильную актерскую игру Сандры Гюллер, психологическое напряжение и то, что история не подсовывает зрителю простой ответ на блюдечке.

"Анатомия падения": смотреть трейлер

"Поиск" – 2018

IMDb: 7,6

16-летняя Марго исчезает без следа. Ее отец Дэвид понимает, что обычное полицейское расследование продвигается слишком медленно, поэтому открывает ноутбук дочери и начинает искать ответы сам. Соцсети, переписка, видео, звонки – и очень скоро становится ясно, что он знал о жизни собственного ребенка гораздо меньше, чем думал.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes фильм получил 92% одобрительных отзывов от критиков. Обозреватели хвалят его за оригинальную подачу через экраны компьютеров и телефонов, сильную игру Джона Чо и сюжет, который постоянно подбрасывает новые зацепки.



"Поиск": смотреть трейлер

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