После громких романов Ана де Армас представила нового бойфренда: с кем теперь встречается актриса

Влюбленные посетили гала-вечер "Person of the Year" Латинской академии звукозаписи, который состоялся 11 ноября в Лас-Вегасе, сообщает Just Jared.

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Ана де Армас больше не скрывает своего нового возлюбленного

Актриса появилась на мероприятии в эффектном полупрозрачном кружевном платье от Wiederhoeft, дополнив образ украшениями Fiametta. Ее спутником стал фронтмен венесуэльской группы Rawayana Бето Монтенегро.

Ана де Армас с новым избранником Бето Монтенегро / Фото Getty Images



Пара охотно позировала фотографам, держась под руку. Для знаменитостей это был первый официальный совместный выход на красную дорожку.

Причем на этот раз Ана пришла не только для того, чтобы продемонстрировать новые отношения и эффектный наряд. Она поддерживала возлюбленного, который вместе со своей группой выступал на церемонии в честь рэпера Daddy Yankee.

Когда начался роман актрисы

Первые слухи об отношениях Аны де Армас и Бето Монтенегро появились еще летом 2026 года.

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В августе пару сфотографировали во время отдыха на испанском острове Форментера. Тогда знаменитости целовались и совсем не выглядели как обычные друзья. По сообщениям СМИ, их также видели вместе в июле, однако точная дата начала романа остается неизвестной.

Кто такой новый бойфренд Аны де Армас

37-летний Бето Монтенегро – венесуэльский певец и гитарист, наиболее известный как фронтмен группы Rawayana.

Музыкальный коллектив он основал в 2007 году. В своем творчестве группа сочетает регги, фанк, рок, поп-музыку и карибские мотивы. Rawayana завоевала международную популярность и была удостоена престижных музыкальных наград, в частности Grammy и Latin Grammy.

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