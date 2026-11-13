Після гучних романів Ана де Армас показала нового бойфренда: з ким тепер зустрічається акторка

Закохані відвідали гала-вечір Person of the Year Латинської академії звукозапису, який відбувся 11 листопада в Лас-Вегасі, повідомляє Just Jared.

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Ана де Армас більше не приховує нового коханого

Акторка з'явилася на заході в ефектній напівпрозорій мереживній сукні від Wiederhoeft, доповнивши образ прикрасами Fiametta. Її супутником став фронтмен венесуельського гурту Rawayana Бето Монтенегро.

Ана де Армас з новим обранцем Бето Монтенегро / Фото Getty images



Пара охоче позувала фотографам, тримаючись під руку. Для знаменитостей це був перший офіційний спільний вихід на червону доріжку.

Причому цього разу Ана прийшла не лише продемонструвати нові стосунки та ефектне вбрання. Вона підтримувала коханого, який разом зі своїм гуртом виступав на церемонії на честь репера Daddy Yankee.

Коли почався роман акторки

Перші чутки про стосунки Ани де Армас і Бето Монтенегро з'явилися ще влітку 2026 року.

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У серпні пару сфотографували під час відпочинку на іспанському острові Форментера. Тоді знаменитості цілувалися та зовсім не виглядали як звичайні друзі. За повідомленнями ЗМІ, їх також бачили разом у липні, однак точна дата початку роману залишається невідомою.

Хто такий новий бойфренд Ани де Армас

37-річний Бето Монтенегро – венесуельський співак і гітарист, найбільш відомий як фронтмен гурту Rawayana.

Музичний колектив він заснував у 2007 році. У своїй творчості гурт поєднує регі, фанк, рок, попмузику та карибські мотиви. Rawayana здобув міжнародну популярність і був відзначений престижними музичними нагородами, зокрема Grammy та Latin Grammy.

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