С Петрожицкой и Анной Кошмал: что известно о новом украинском ситкоме "Успеть до 30"

Уже этой осенью можно будет посмотреть комедийный украинский сериал "Успеть до 30". Главные роли сыграли любимицы зрителей – Дарья Петрожицкая и Анна Кошмал.

За год до своего тридцатого дня рождения, герои ситкома решили изменить свою жизнь и устроить необычный челлендж под названием "Успеть до 30". Идея интересна и увлекательна, и уже сейчас этот проект стал реальностью с участием популярных украинских актеров. Об этом 24 каналу сообщила пресс-служба телеканала ТЕТ.

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Дарья Петрожицкая и Анна Кошмал сыграли в сериале "Успеть до 30"

Сериал рассказывает о трех девушках, которые после ряда неудач случайно встречаются в Киеве. В этот день каждой из них исполняется 29 лет, и, как и многие молодые люди, их накрывает кризис 30. Героини воспринимают это совпадение как важный знак судьбы и наполняются смелостью для радикальных изменений в своей жизни. Центральным условием становится необходимость успеть все до тридцати лет.

Интересно, что Дарья Петрожицкая да Анна Кошмал стали коллегами не только на театральной сцене, но и на съемочной площадке. Присоединились к ним также харизматическая Анастасия Остреинова, которая имеет опыт работы с голливудскими актерами, и Дмитрий Овчарюк, с которым связано множество разнообразных ролей – от комических до серьезных и исторических.

"Успеть до 30" – сериал, насыщенный ярким современным юмором, забавными сюжетными линиями и, конечно же, романтическими чувствами, – поделились в пресс-службе. Некоторые могут пошутить и посмеяться от души, в то время как другие могут окунуться в воспоминания и, возможно, переоценить свой уже пройденный этап.

Дарья Петрожицкая и Анна Кошмал в ситкоме "Успеть до 30" / 1+1 media