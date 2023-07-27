За рік до свого тридцятого дня народження, герої ситкому вирішили змінити своє життя і влаштувати незвичайний челендж під назвою "Встигнути до 30". Ідея цікава та захоплива, і вже зараз цей проєкт став реальністю, з участю популярних українських акторів. Про це 24 Каналу повідомила пресслужба телеканалу ТЕТ.

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Дар'я Петрожицька та Анна Кошмал зіграли у серіалі "Встигнути до 30"

Серіал розповідає про трьох дівчат, які після низки невдач випадково зустрічаються в Києві. У цей день кожній з них виповнюється 29 років, і, як багатьох молодих людей, їх накриває криза 30. Героїні сприймають цей збіг як важливий знак долі й наповнюються сміливістю для радикальних змін у своєму житті. Центральною умовою стає необхідність встигнути все до тридцяти років.

Цікаво, що Дар'я Петрожицька та Анна Кошмал стали колегами не лише на театральній сцені, а й на знімальному майданчику. Приєдналися до них також харизматична Анастасія Остреїнова, яка має досвід роботи з голлівудськими акторами, та Дмитро Вівчарюк, з яким пов'язано безліч різноманітних ролей – від комічних до серйозних й історичних.

"Встигнути до 30" – серіал, насичений яскравим сучасним гумором, кумедними сюжетними лініями та, звичайно ж, романтичними почуттями, – поділилися у пресслужбі. Дехто зможе пожартувати та посміятися від душі, тоді як інші можуть зануритися у спогади й, можливо, переоцінити свій вже пройдений етап.

Дар'я Петрожицька та Анна Кошмал у ситкомі "Встигнути до 30" / 1+1 media