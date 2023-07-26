Ще задовго до великої війни, Поліну Василину затвердили на роль у серіалі в Бельгії. У березні 2022 року знімальна група зателефонувала їй зі словами: "Поліно, ми все розуміємо, ми готові тобі допомогти, але тільки доберися до Європи". Так акторка потрапила до Польщі.

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Поліна Василина розповіла, як потрапила в популярний польський серіал

Їхала й не розуміла, що буде далі. Але я й не знала, коли наступного разу матиму можливість заробити хоч щось, не те, що б повернутися до зйомок і творчого життя,

– розповіла Поліна Василина.

У Вроцлаві зірка зрозуміла, що зйомки зірвалися. Тож, поживши у волонтерів, переїхала у Варшаву, щоб шукати нову роботу. Щодня Поліна не лише мріяла про повернення до акторської справи, а й шукала всі можливості, щоб втілити свої мрії в життя. Вона розсилала листи в кастинг-агентства й вірила, що її помітять. Як кажуть, наполегливість творить дива, тож акторка таки потрапила на польські екрани.

Поліна Василина з серіалу "Ромео і Джульєтта з Черкас" / ТЕТ

"Я почала бігати по кастингах. У чому приїхала, у тому й ходила", – згадує Поліна Василина. Спочатку вона знялася в рекламі, а згодом її запросили зіграти українку в польському серіалі Leśniczówka. У неї був усього тиждень, щоб підучити мову і стати у кадр з польськими акторами. Однак немає нічого неможливого, коли є бажання й мета.

"Мене одразу затвердили – зателефонували, сказали, що зйомки через тиждень. Я не знала польської, але розуміла, що треба готуватися. І за один день до дня народження, навесні 2022 року, я зайшла у проєкт. Нічого не розуміючи, не знаючи. Навіть розмовляти боялася. Про всяк випадок говорила тихенько, щоб проканало, якщо щось сказала неправильно", – з усмішкою поділилася Поліна Василина.

Поліна Василина з серіалу "Ромео і Джульєтта з Черкас" / ТЕТ

Вона хоч і вчила мову просто на майданчику, але так сподобалася режисерам, що замість епізодичної, їй прописали велику роль з любовною історією. Навіть більше, продюсери натякнули, що героїня-українка може повернутися на екрани у майбутніх проєктах. "Це серіал, який йде роками, уже понад 790 серій. У Польщі це дуже популярний проєкт, він знімається щоденно", – сказала Поліна Василина.

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Що відомо про другий сезон серіалу "Ромео і Джульєтта з Черкас"

Наразі акторка працює в Україні, проте не зупиняється на досягнутому й активно вивчає польську мову. До того ж вона не виключає можливості брати участь в польських проєктах у майбутньому. Українська зірка Поліна Василина також вже знялася у другому сезоні комедійного серіалу "Ромео і Джульєтта з Черкас", та розповіла, що він буде набагато кумедніший, ніж попередній.

"Я дуже чекатиму другий сезон "Ромео і Джульєтта з Черкас". Він буде набагато крутіший і підтримає людей, щоб там не було. У ньому такий гумор, що всім зайде. Особливо в цей час. Оскільки перший сезон потрапив на Netflix і ввійшов у трійку найпопулярніших серіалів в Україні, то успіх другого сезону гарантований. Зараз, у такий важкий час, люди пишуть мені, що передивляються серіал "Ромео і Джульєтта з Черкас", щоб хоч трохи відволіктися, посміятися й знову повірити, що все буде добре. У такі моменти я розумію, що це один із сенсів мого життя", – поділилася Поліна Василина.

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Постер серіалу "Ромео і Джульєтта з Черкас" / ТЕТ