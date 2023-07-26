Про це зірка розповів в інтерв'ю для ютуб-каналу Cinéfilos. За словами Мерфі, якщо сценарій буде хороший, він готовий на нову авантюру.

Дивіться також Перевершив "Аватар: Шлях води": скільки фільм "Барбі" зібрав в українському прокаті

Кілліан Мерфі може зіграти Кена у "Барбі 2"

47-річна зірка "Оппенгеймера" зізнався, що ще не бачив фільму "Барбі", проте не може дочекатися, коли перегляне. "Я думаю, що це чудове кіно. У нас багато хороших фільмів цього літа", – сказав Мерфі. На запитання, чи погодився б він зіграти в "Барбі 2" її хлопця Кена, актор відповів: "Ти знаєш, звісно! Так, нумо читати сценарій. Поговорімо".



Як би виглядав Кілліан Мерфі у ролі Кена / Скриншот з відео

Кілліан Мерфі може зіграти Кена у "Барбі 2": дивіться відео

Що відомо про Кілліана Мерфі Це успішний ірландський актор, який розпочав свою акторську діяльність наприкінці 1990-х. У мережі пишуть, що роль Мерфі у дванадцятому фільмі Нолана про фізика-теоретика Роберта Оппенгаймера приголомшлива. Актор у своєму інтерв'ю для подкасту Марка Марона WTF розповів, що фільм знімали в надзвичайно швидкому темпі: "Ми зробили фільм неймовірно швидко. Ми зробили його за 57 днів. Це був божевільний темп".

Нагадаємо, Ґрета Ґервіґ в інтерв'ю для подкасту Inside Total Film зізналася, що не проти зняти сиквел "Барбі". Водночас Марго Роббі в одному зі своїх розмов натякнула, що, судячи з прогнозованого касового успіху фільму та позитивних відгуків критиків, ймовірно, сиквел буде.