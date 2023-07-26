Об этом звезда рассказал в интервью для ютуб-канала Cinéfilos. По словам Мерфи, если сценарий будет хорошим, он готов на новую авантюру.

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Киллиан Мерфи может сыграть Кена в "Барби 2"

47-летняя звезда "Оппенгеймера" признался, что еще не видел фильм "Барби", однако не может дождаться, когда пересмотрит. "Я думаю, что это замечательное кино. У нас много хороших фильмов этим летом", – сказал Мерфи. На вопрос, согласился ли он сыграть в "Барби 2" ее парня Кена, актер ответил: " Ты знаешь, конечно! Да, давайте читать сценарий. Поговорим".



Как бы выглядел Киллиан Мерфи в роли Кена / Скриншот с видео

Киллиан Мерфи может сыграть Кена в "Барби 2": смотрите видео

Что известно о Киллиане Мерфи Это успешный ирландский актер, начавший свою актерскую деятельность в конце 1990-х. В сети пишут, что роль Мерфи в двенадцатом фильме Нолана о физике-теоретике Роберта Оппенгаймера потрясающая. Актер в своем интервью для подкаста Марка Марона WTF рассказал, что фильм снимали в очень быстром темпе: "Мы сделали фильм невероятно быстро. Мы сделали его за 57 дней. Это был безумный темп".

Напомним, Грета Гервиг в интервью для подкаста Inside Total Film призналась, что не прочь снять сиквел "Барби". В то же время Марго Робби в одном из своих разговоров намекнула, что, судя по прогнозируемому кассовому успеху фильма и положительным отзывам критиков, вероятно, сиквел будет.