Еще задолго до войны, Полину Василину утвердили на роль в сериале в Бельгии. В марте 2022 года съемочная группа позвонила ей со словами: "Полина, мы все понимаем, мы готовы тебе помочь, но только доберись до Европы". Так актриса попала в Польшу.

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Полина Василина рассказала, как попала в популярный польский сериал

Ехала и не понимала, что будет дальше. Но я и не знала, когда в следующий раз буду иметь возможность заработать хоть что-то, не то, что бы вернуться к съемкам и творческой жизни,

– рассказала Полина Василина.

Во Вроцлаве звезда поняла, что съемки сорвались. Итак, пожив у волонтеров, переехала в Варшаву, чтобы искать новую работу. Каждый день Полина не только мечтала о возвращении к актерскому делу, но и искала все возможности, чтобы претворить свои мечты в жизнь. Она рассылала письма в кастинг-агентства и верила, что ее заметят. Как говорится, настойчивость творит чудеса, поэтому актриса попала на польские экраны.

Полина Василина из сериала "Ромео и Джульетта из Черкасс" / ТЕТ

"Я начала бегать по кастингам. В чем приехала, в том и ходила", – вспоминает Полина Василина. Сначала она снялась в рекламе, а впоследствии ее пригласили сыграть украинку в польском сериале Leśniczówka. У нее была всего неделя, чтобы подучить язык и стать в кадр с польскими актерами. Однако нет ничего невозможного, когда есть желание и цель.

"Меня сразу утвердили – позвонили по телефону, сказали, что съемки через неделю. Я не знала польского, но понимала, что нужно готовиться. И за один день до дня рождения, весной 2022 года, я зашла в проект. Ничего не понимая, не зная. Даже говорить боялась. На всякий случай говорила тихонько, чтобы проканало, если что-то сказала неправильно", – с улыбкой поделилась Полина Василина.

Полина Василина из сериала "Ромео и Джульетта из Черкасс" / ТЕТ

Она хоть и учила язык прямо на площадке, но так понравилась режиссерам, что вместо эпизодической ей прописали большую роль с любовной историей. Более того, продюсеры намекнули, что героиня-украинка может вернуться на экраны в будущих проектах. Это сериал, который идет годами, уже более 790 серий. В Польше это очень популярный проект, он снимается ежедневно", – сказала Полина Василина.

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Что известно о втором сезоне сериала "Ромео и Джульетта из Черкасс"

В настоящее время актриса работает в Украине, однако не останавливается на достигнутом и активно изучает польский язык. К тому же, она не исключает возможности участвовать в польских проектах в будущем. Украинская звезда Полина Василина также уже снялась во втором сезоне комедийного сериала "Ромео и Джульетта из Черкасс", и рассказала, что он будет гораздо смешнее предыдущего.

"Я буду очень ждать второй сезон "Ромео и Джульетта из Черкасс". Он будет гораздо круче и поддержит людей, чтобы там не было. В нем такой юмор, что всем зайдет. Особенно в это время. Поскольку первый сезон попал на Netflix и вошел в тройку самых популярных сериалов в Украине, то успех второго сезона гарантирован. Сейчас, в такое тяжелое время, люди пишут мне, что пересматривают сериал "Ромео и Джульетта из Черкасс", чтобы хоть немного отвлечься, посмеяться и снова поверить, что все будет хорошо. В такие моменты я понимаю, что это один из смыслов моей жизни", – поделилась Полина Василина.

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Постер сериала "Ромео и Джульетта из Черкасс" / ТЕТ