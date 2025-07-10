Просто не узнать: как изменилась за годы карьеры звезда "Женского доктора" Настя Цимбалару

Известная украинская актриса, звезда сериалов "Женский доктор. Новая жизнь", "Следователь", "Найду пару любимому", "Новогодний переполох" Анастасия Цымбалару сегодня празднует День рождения. Актрисе исполнилось 33 года.

За годы карьеры Анастасия успела покорить сердца украинских зрителей самыми разнообразными ролями – и продолжает это делать и сегодня. В материале Кино 24 покажем, как менялась актриса еще со студенческих лет.

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Как изменилась и где сейчас Анастасия Цимбалару

Несмотря на то, что Анастасия Цимбалару родилась в семье совсем не творческих людей, она выбрала для себя актерскую тропу. Родители не стали возражать амбициозной Анастасии и поддержали ее в выборе.

В университете Цымбалару познакомилась со своим будущим мужем – Григорием Баклановым. Вот как они выглядели в студенческие годы:



Анастасия Цымбалару и Григорий Бакланов / Фото из инстаграма

Сегодня актриса уже разведена. И хотя ей и Григорию не удалось построить крепкую семью, они остались родными людьми и до сих пор поддерживают хорошие отношения.

Анастасия продолжает активно работать над собой и невероятно выглядит. Она снялась в рейтинговых украинских лентах, среди которых "Женский доктор. Новая жизнь", "Следователь" и многие другие. Эти сериалы покорили сердца украинских зрителей.



Анастасия Цимбалару в начале карьеры / Фото из сети

Сегодня Анастасия признается, что быть 33-летней – совсем не страшно. Она благодарит жизнь за возможности, опыт, уроки, за людей – и даже за их отсутствие. В честь своего праздника актриса организовала два сбора в помощь нашим защитникам.

В свой новый 33-й. Кажется, звучит уже и не так страшно. А вас очень попрошу поздравить меня своим донатом! В шапке профиля есть два актуальных сбора! Это будет моим лучшим подарком,

– пишет Настя.

Кстати, в Украине снимают продолжение фильма, который влюбил в себя всех. Смотрите, что это за лента – по ссылке.