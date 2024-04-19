Звезда сериала "Как там Катя" заговорила о фронте: "Могла бы пойти в армию"
Источник:Алина Доротюк
Анастасия Карпенко – одна из самых популярных актрис сегодняшнего дня. Она сыграла в культовых лентах, таких как: "Перевозчица", "Как там Катя?", "Я и Феликс" и других. Кроме того, актриса успевает совмещать профессиональную деятельность с материнством.
И признается, если бы у нее не было детей, она бы могла решиться вступить в армию. В материале узнаете, что сказала по этому поводу Анастасия Карпенко.
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Анастасия Карпенко рассказала о мыслях уйти на фронт
Актриса призналась, что ее позиция относительно войны абсолютно однозначна. У Анастасии воюет любимый муж и родной брат. А сама Карпенко говорит, что, если бы не ее трехлетняя дочь Мария, она бы тоже была среди тех, кто решился пойти в армию.
Если бы Маруси не было, то я из тех людей, которые могли бы пойти и в армию,
– говорит актриса фильма "Как там Катя?"
Интервью Анастасии Карпенко: смотрите видео
Однако Анастасия говорит, она серьезно над этим не задумывалась из-за того, что для нее в приоритете – ее ребенок.
"У меня все абсолютно изменилось. Мои взгляды изменились. И, ни, с Марией это – невозможно. Потому что она – номер один для меня", – говорит Карпенко.
Хотя о событиях в Украине Анастасия говорит с дочерью абсолютно откровенно. Трехлетняя Мария знает, что в стране идет война, а ее отец – защищает нашу землю. Однако, Карпенко пытается сделать так, чтобы у ее девочки было детство, поэтому старается проводить с Марусей как можно больше времени. Поэтому актриса не может оставить все и уйти на фронт.
Анастасия Карпенко сыграла в культовом сериале "Перевозчица": что известно
Анастасия Карпенко исполняет главную роль психотерапевта Лидии, которая с первого дня войны России против Украины использует свое авто для эвакуации людей из горячих точек.
"Перевозчица": смотрите онлайн трейлер сериала
Каждая серия сериала "Перевозчица" рассказывает историю одного из пассажиров, которого спасает Лидия. Этот проект покажет не только эмоциональные сюжеты, но и невероятное качество современного украинского производства.