Известная украинская актриса погибла в результате российского обстрела Полтавы

1 февраля 2025 года Россия осуществила ракетный удар ракетой Х-22 по жилому дому в микрорайоне Браилки в Полтаве. Среди погибших известная украинская актриса Анастасия Кольвах.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Театр современного диалога в Полтаве, где она работала. Тело девушки было найдено среди обломков разрушенного дома.

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Анастасия Кольвах погибла от ракетного удара в Полтаве: что известно

Анастасии Кольвах было 30 лет. Она была талантливой украинской актрисой театра и активным волонтером. Смерть молодой актрисы стала огромной потерей для украинской культуры и сообщества.

Анастасия была не только актрисой полтавского театра, но и активно участвовала в культурных инициативах. Она проводила лекции в местном киноклубе "Кинодвиж", а также активно сотрудничала с общественной организацией UAnimals, которая занимается защитой прав животных. Кроме того, актриса помогала людям, которые пострадали от войны. Известно, что ее парень сейчас служит в ВСУ.

О смерти Анастасии Кольвах сообщил Театр современного диалога в Полтаве, где она работала. В своем заявлении театр выразил глубокое соболезнование семье, друзьям и коллегам актрисы:

Скорбим вместе с вами. Слова не подбираются. Лети высоко, птичка,

– говорится в сообщении театра.

Коллега и подруга Анастасии Кольвах, актриса Диана Шайдаева, также поделилась своими воспоминаниями о ней в эмоциональном сообщении:

Мы восхищались ее умелым вождением на механике, она рассказывала смешные истории. Настя смешная, яркая и громкая... Вечером нам сообщили, что она погибла,

– написала Диана.

Трагедия, произошедшая, оставила после себя глубокий след в сердцах всех, кто знал и любил Анастасию за ее талант, доброту и преданность своему делу.