Отношусь скептически, – Бедняков высказался о фильме "Юрик", который заставил всех плакать

Военная драма "Юрик", основанная на реальных событиях, повествует о мальчике, которому пришлось самостоятельно спасаться от войны. На тему художественных фильмов во время войны высказался украинский актер Андрей Бедняков.

Артист отметил, что его подписчики просят прокомментировать ленту, поэтому он планирует ее в скором времени пересмотреть. Но он дополнил, что скептически относится к художественному кино во время войны.

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Я не смогу быть таким объективным, как те, которые были в городе во время этого ада. Хотя я очень многое знаю через часовые общения с друзьями и знакомыми… Объективнее вас никто не сможет сказать обо всем том, что вы пережили. Поэтому скептически отношусь к художественным фильмам на эту тему. Но делать какие-либо выводы к пересмотру не буду, посмотрю сегодня,

– написал он.



Андрей Бедняков высказался о фильме "Юрик" / Скриншот из инстаграма

Что стоит знать о драме "Юрик"

Премьера украинской военной драмы "Юрик" прошла в День независимости, 24 августа. Фильм, основанный на реальных событиях, рассказывает историю обычной украинской семьи из Мариуполя, боровшейся за право жить во время войны.

Основной герой – 11-летний мальчик Юрик, имел счастливую семью – маму, папу, сестру, бабушку и дедушку. Он любил своих родных больше всего и мечтал о ярком будущем. Однако это счастье сокрушила Россия.

24 февраля 2022 года оккупанты жестоко ворвались в Украину, убили папу Юрия, сестру и дедушку, а его друзья пропали без вести. Русские разрушили его квартиру, и Юрику, вместе с мамой и прикованной к кровати бабушкой, пришлось прятаться в подвале.

Однажды мама Юрика узнала, что детей планируют вывезти из Мариуполя в Россию и решила спасти своего сына. Она осталась дома со своей матерью, чтобы защитить родной дом, а Юрика отправила в Эстонию родственникам.

Молодой мальчик, со слезами на глазах и мольбами, чтобы его мама его не покидала, отправился по тяжелому пути. Его путь был полон испытаний и опасностей, но он боролся за свою жизнь.

Когда Юрик приехал к родственникам, получил письмо от матери. В нем она написала, что не знает, смогут ли они встретиться снова, но подчеркнула, что Юрик – сильный. Она призвала его не терять веру и мечтать, даже если все, что было, исчезнет из-за российской агрессии. Письмо завершилось словами, написанными с глубокой любовью: "Помни, сын, ты – мое сердце и моя жизнь. Я всегда с тобой. Твоя мама".

"Юрик": смотрите фильм онлайн

Следует отметить, что Андрей Бедняков родился в Мариуполе. Во время оккупации города, в 2022 году, умерла его мама похоронили ее на временно неподконтрольной Украине территории.

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