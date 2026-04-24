Украинский ведущий вместе с женой снялись в фильме "Дьявол носит Прада 2"
24 апреля, 12:12
2

Ольга Панькив
Основные тезисы
  • Андрей и Татьяна Данилевичи стали единственными украинцами, которые снялись в фильме "Дьявол носит Прада 2", сыграв в массовых сценах.
  • Их сцены снимались в Милане, и они работали рядом с известными актерами, такими как Энн Хэтэуэй и Эмили Блант.

Совсем скоро состоится премьера долгожданного фильма "Дьявол носит Прада 2". Известный украинский ведущий Андрей Данилевич и его жена Татьяна стали единственными украинцами, которые присоединились к съемкам ленты.

Именно Татьяна прислала их фотографии на кастинг, и среди тысяч заявок выбрали именно их. Об этом сообщило издание NV со ссылкой на представителей семьи.

Данилевич с женой снялись в "Дьявол носит Прада 2": какие роли они сыграли?

Андрей и Татьяна Данилевичи стали не просто единственными украинцами на съемочной площадке – они были единственной супружеской парой среди актеров массовых сцен.

Об участии в фильме Татьяна рассказала на своей странице в инстаграме. По ее словам, из более 30 тысяч кандидатов выбрали именно их – и это стало для супругов невероятным опытом. Примерки, репетиции – все происходило, как в настоящем голливудском кино.

Как отметил Андрей Данилевич, они были единственными, кто проходил кастинг онлайн: присылали фото и необходимую информацию по электронной почте и даже не рассчитывали на успех среди тех, кто проходил отбор вживую. Впрочем, им повезло.

Эпизоды с их участием снимались в Милане – в частности в бутике Tiffany & Co. и ресторане Il Salumaio di Montenapoleone.


Андрей и Татьяна Даниловичи снялись в фильме "Дьявол носит Прада 2" / Фото NV

Так Андрей и Татьяна стали единственной супружеской парой, которая снималась бок о бок с Энн Хэтэуэй, Эмили Блант, Донателлой Версаче и другими знаменитостями.

Что интересно знать о фильме "Дьявол носит Прада 2"?

  • "Дьявол носит Прада" – американский комедийно-драматический фильм 2026 года.
  • Режиссер ленты – Дэвид Френкел, сценаристка – Алайн Брош Маккенна.
  • Фильм создан на основе романа Лорен Вайсбергер.
  • Релиз запланирован на 1 мая 2026 года, а в Украине лента выйдет 30 апреля 2026 года.
  • К своим ролям снова вернутся Мерил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант, Трейси Томс и Стэнли Туччи.
  • Также в ленте появится немало новых лиц.
  • В то же время из фильма неожиданно вырезали сцены с участием некоторых актеров. Об этом сообщало издание Variety. В частности, речь идет о Сидни Суини и Конраде Рикаморе.

Связанные темы:

Украинские звезды
Фильмы
Кино
Киноновости