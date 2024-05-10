Он также возглавлял Совет по государственной поддержке кинематографии с 2019 по 2021 год. Приказ о назначении издали 8 мая.
Смотрите также Евровидение близко: 3 лучших фильма о конкурсах, которые заставляют поверить в себя
Госкино назначило нового руководителя киностудии имени Довженко
Государственное агентство Украины по вопросам кино объявило, что Андрей Дончик назначен на должность генерального директора ГП "Национальная киностудия художественных фильмов имени Александра Довженко". Эту информацию обнародовали в Госкино, отметив, что приказ о назначении был подписан 8 мая.
С целью обеспечения эффективного функционирования Государственного предприятия "Национальная киностудия художественных фильмов имени Александра Довженко", Государственное агентство Украины по вопросам кино приказом от 08.05.2024 года № 46-к/тр назначило на должность генерального директора Киностудии имени Александра Довженко – Андрея Дончика,
– говорится в сообщении.
Новый руководитель киностудии был назначен без проведения конкурсного отбора в соответствии со статьей 10 Закона Украины "О правовом режиме военного положения".
Кто такой Андрей Дончик
В течение 1999 – 2004 годов Андрей Дончик работал главным режиссером на канале "1+1".
С октября 2014 года он возглавлял Экспертный совет по отбору кинопроектов для получения государственной финансовой поддержки по производству и распространению национальных фильмов в Госкино.
В период 2016 – 2018 годов он был членом Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.
В 2018 году Дончика избрали председателем Экспертного совета по отбору кинопроектов для получения государственной финансовой поддержки по производству и распространению патриотических фильмов в Министерстве культуры.
С 2018 по 2021 годы он возглавлял Совет по государственной поддержке кинематографии.
С 2020 года он является художественным руководителем курса, профессором кафедры режиссуры кино и телевидения Киевского национального университета культуры и искусств.