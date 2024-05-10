Він також очолював Раду з державної підтримки кінематографії з 2019 по 2021 рік. Наказ про призначення видали 8 травня.

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Держкіно призначило нового керівника кіностудії імені Довженка

Державне агентство України з питань кіно оголосило, що Андрія Дончика призначено на посаду генерального директора ДП "Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка". Цю інформацію оприлюднили у Держкіно, зазначивши, що наказ про призначення був підписаний 8 травня.

З метою забезпечення ефективного функціонування Державного підприємства «Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка», Державне агентство України з питань кіно наказом від 08.05.2024 року № 46-к/тр призначило на посаду генерального директора Кіностудії імені Олександра Довженка – Андрія Дончика,

– йдеться у повідомленні.

Новий керівник кіностудії був призначений без проведення конкурсного відбору відповідно до статті 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану".

Хто такий Андрій Дончик