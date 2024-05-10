Андрей Дончик стал гендиректором киностудии имени Довженко

Режиссер Андрей Дончик назначен новым генеральным директором государственного предприятия "Национальная киностудия художественных фильмов имени Александра Довженко". Известно, что он – украинский кино- и телережиссер, продюсер, заслуженный деятель искусств Украины, лауреат премии кинокритиков Венецианского кинофестиваля, член Национального союза кинематографистов.

Он также возглавлял Совет по государственной поддержке кинематографии с 2019 по 2021 год. Приказ о назначении издали 8 мая.

Смотрите также Евровидение близко: 3 лучших фильма о конкурсах, которые заставляют поверить в себя

Госкино назначило нового руководителя киностудии имени Довженко

Государственное агентство Украины по вопросам кино объявило, что Андрей Дончик назначен на должность генерального директора ГП "Национальная киностудия художественных фильмов имени Александра Довженко". Эту информацию обнародовали в Госкино, отметив, что приказ о назначении был подписан 8 мая.

С целью обеспечения эффективного функционирования Государственного предприятия "Национальная киностудия художественных фильмов имени Александра Довженко", Государственное агентство Украины по вопросам кино приказом от 08.05.2024 года № 46-к/тр назначило на должность генерального директора Киностудии имени Александра Довженко – Андрея Дончика,

– говорится в сообщении.

Новый руководитель киностудии был назначен без проведения конкурсного отбора в соответствии со статьей 10 Закона Украины "О правовом режиме военного положения".

Кто такой Андрей Дончик