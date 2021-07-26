Напомним, он ехал на электросамокате зигзагами, поэтому водители начали сигналить. После этого актер спровоцировал драку с водителями.

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Что известно о творческой жизни Андрея Фединчика?

Украинский актер театра, кино и дубляжа;

В 2021 году получил Заслуженного артиста Украины;

Работал в Киевском академическом Молодом театре, Киевском академическом театре юного зрителя на Липках, Муниципальном театре "Киев";

Первые работы –телесериалы "Мухтар", "Городской романс";

В 2019 году вышел фильм Алексея Шапарева "Круты 1918", где Андрей сыграл Олексу Савицкого. Это первая роль актера в полнометражном художественном фильме;

Сейчас снимается в четвертом сезоне "Папаньки" в роли папаньки Саши.

Что известно о личной жизни актера?

Андрей – муж звезды сериала "Крепостная" Натальи Денисенко, с которой познакомились на съемках сериала "Клан ювелиров", где они сыграли влюбленных. Поженились, и каждый год празднуют свою свадьбу, как впервые. Осенью 2017 года у звездной пары родился сын Андрей.

Фильмы и сериалы, в которых снимался Андрей Фединчик