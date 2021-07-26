Напомним, он ехал на электросамокате зигзагами, поэтому водители начали сигналить. После этого актер спровоцировал драку с водителями.
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Что известно о творческой жизни Андрея Фединчика?
- Украинский актер театра, кино и дубляжа;
- В 2021 году получил Заслуженного артиста Украины;
- Работал в Киевском академическом Молодом театре, Киевском академическом театре юного зрителя на Липках, Муниципальном театре "Киев";
- Первые работы –телесериалы "Мухтар", "Городской романс";
- В 2019 году вышел фильм Алексея Шапарева "Круты 1918", где Андрей сыграл Олексу Савицкого. Это первая роль актера в полнометражном художественном фильме;
- Сейчас снимается в четвертом сезоне "Папаньки" в роли папаньки Саши.
Что известно о личной жизни актера?
Андрей – муж звезды сериала "Крепостная" Натальи Денисенко, с которой познакомились на съемках сериала "Клан ювелиров", где они сыграли влюбленных. Поженились, и каждый год празднуют свою свадьбу, как впервые. Осенью 2017 года у звездной пары родился сын Андрей.
Фильмы и сериалы, в которых снимался Андрей Фединчик
- "Сердцу не прикажешь", 2007, Сергей Бударин;
- "Завтра начинается вчера", 2009, Сергей Илларионов;
- "Вера. Надежда. Любовь", 2010, Борис Строев;
- "Такси", 2011 – 2013, полисмен;
- "Любовник для Люси", 2012, Павел Махонин;
- "Параджанов", 2013, Миша;
- "Когда наступит рассвет", 2014, Денисов;
- "Вернешься – поговорим", 2015, Иван Тихонов;
- "Клан ювелиров", 2015, Тимур Метревели;
- "На линии жизни", 2016, капитан Сидоренко;
- "Окно жизни", 2016, Эдик;
- "Жены на тропе войны", 2017, Жорик;
- "Сокровищница жизни", 2018, друг Александра;
- "Папаньки", 2018, Саша;
- "Две матери", 2018, Стас;
- "Зоя", 2019, Олег;
- "Черный ворон", 2019, Сотник Завирюха;
- "Круты 1918", 2019, Олекса Савицкий;
- "Город влюбленных", 2019, Кирилл;
- "Кровная месть", 2019 Кирилл в молодости;
- "Против течения", 2020, Витя;
- "Худшая подруга", 2020, Александр Каневский, исполнительный директор компании;
- "Возмездие", 2020, Артур Волков;
- "Папаньки-2", 2020, Саша;
- "Евродиректор", 2020, Кирилл, учитель физкультуры;
- "С кем поведешься", 2021;
- "Авантюра на двоих", 2021
- и другие.