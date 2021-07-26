Нагадаємо, він їхав на електросамокаті зигзагами, тому водії почали сигналити. Після цього актор спровокував бійку з водіями.

До теми Зірка серіалу "Папаньки" вночі посеред вулиці влаштував бійку: відео

Що відомо про творче життя Андрія Федінчика?

Український актор театру, кіно і дубляжу;

У 2021 році отримав Заслуженого артиста України;

Працював у Київському академічному Молодому театрі, Київському академічному театрі юного глядача на Липках, Муніципальному театрі "Київ";

Перші роботи – телесеріали "Мухтар", "Міський романс";

У 2019 році вийшов фільм Олексія Шапарєва "Крути 1918", де Андрій зіграв Олексу Савицького. Це перша роль актора у повнометражному художньому фільмі;

Зараз знімається в четвертому сезоні "Папаньки" в ролі Папаньки Саші.

Що відомо про особисте життя актора?

Андрій – чоловік зірки серіалу "Кріпосна" Наталії Денисенко, з якою познайомилися на зйомках серіалу "Клан ювелірів", де вони зіграли закоханих. Одружилися і кожного року святкують своє весілля, начебто вперше. Восени 2017 року в зіркової пари народився син Андрій.

Фільми та серіали, в яких знімався Андрій Федінчик