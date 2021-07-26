Нагадаємо, він їхав на електросамокаті зигзагами, тому водії почали сигналити. Після цього актор спровокував бійку з водіями.
До теми Зірка серіалу "Папаньки" вночі посеред вулиці влаштував бійку: відео
Що відомо про творче життя Андрія Федінчика?
- Український актор театру, кіно і дубляжу;
- У 2021 році отримав Заслуженого артиста України;
- Працював у Київському академічному Молодому театрі, Київському академічному театрі юного глядача на Липках, Муніципальному театрі "Київ";
- Перші роботи – телесеріали "Мухтар", "Міський романс";
- У 2019 році вийшов фільм Олексія Шапарєва "Крути 1918", де Андрій зіграв Олексу Савицького. Це перша роль актора у повнометражному художньому фільмі;
- Зараз знімається в четвертому сезоні "Папаньки" в ролі Папаньки Саші.
Що відомо про особисте життя актора?
Андрій – чоловік зірки серіалу "Кріпосна" Наталії Денисенко, з якою познайомилися на зйомках серіалу "Клан ювелірів", де вони зіграли закоханих. Одружилися і кожного року святкують своє весілля, начебто вперше. Восени 2017 року в зіркової пари народився син Андрій.
Фільми та серіали, в яких знімався Андрій Федінчик
- "Серцю не накажеш", 2007, Сергій Бударин;
- "Завтра починається вчора", 2009, Сергій Ілларіонов;
- "Віра. Надія. Любов", 2010, Борис Строєв;
- "Таксі", 2011 – 2013, полісмен;
- "Коханець для Люсі", 2012, Павло Махонін;
- "Параджанов", 2013, Міша;
- «Коли наступить світанок", 2014, Денисов;
- "Повернешся – поговоримо", 2015, Іван Тіхонов;
- "Клан ювелірів", 2015, Тимур Метревелі;
- "На лінії життя", 2016, капітан Сидоренко;
- "Вікно життя", 2016, Едік;
- "Дружини на стежці війни", 2017, Жорик;
- "Скарбниця життя", 2018, друг Олександра;
- "Папаньки", 2018, Сашко;
- "Дві матері", 2018, Стас;
- "Зоя", 2019, Олег;
- "Чорний ворон", 2019, Сотник Завірюха;
- "Крути 1918", 2019, Олекса Савицький;
- "Місто закоханих", 2019, Кирило;
- "Кровна помста", 2019, Кирило у молодості;
- "Проти течії", 2020, Вітя;
- "Найгірша подруга", 2020, Олександр Каневський, виконавчий директор компанії;
- "Відплата", 2020, Артур Волков;
- "Папаньки-2", 2020, Сашко;
- "Євродиректор", 2020, Кирило, вчитель фізкультури;
- "З ким поведешся", 2021;
- "Авантюра на двох", 2021 та інші.