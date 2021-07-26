Скандал с Андреем Фединчиком: в каких фильмах снимался актер и что о нем известно

26 июля 2021 , 14:15
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Источник:

24 канал

Украинский актер Андрей Фединчик в ночь с 24 на 25 июля попал в скандал. Посреди одной из улиц Киева он устроил драку. Что мы знаем об актере и его фильмографии – читайте на Кино 24.

Напомним, он ехал на электросамокате зигзагами, поэтому водители начали сигналить. После этого актер спровоцировал драку с водителями.

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Что известно о творческой жизни Андрея Фединчика?

  • Украинский актер театра, кино и дубляжа;
  • В 2021 году получил Заслуженного артиста Украины;
  • Работал в Киевском академическом Молодом театре, Киевском академическом театре юного зрителя на Липках, Муниципальном театре "Киев";
  • Первые работы –телесериалы "Мухтар", "Городской романс";
  • В 2019 году вышел фильм Алексея Шапарева "Круты 1918", где Андрей сыграл Олексу Савицкого. Это первая роль актера в полнометражном художественном фильме;
  • Сейчас снимается в четвертом сезоне "Папаньки" в роли папаньки Саши.

Что известно о личной жизни актера?

Андрей – муж звезды сериала "Крепостная" Натальи Денисенко, с которой познакомились на съемках сериала "Клан ювелиров", где они сыграли влюбленных. Поженились, и каждый год празднуют свою свадьбу, как впервые. Осенью 2017 года у звездной пары родился сын Андрей.

Фильмы и сериалы, в которых снимался Андрей Фединчик

  • "Сердцу не прикажешь", 2007, Сергей Бударин;
  • "Завтра начинается вчера", 2009, Сергей Илларионов;
  • "Вера. Надежда. Любовь", 2010, Борис Строев;
  • "Такси", 2011 – 2013, полисмен;
  • "Любовник для Люси", 2012, Павел Махонин;
  • "Параджанов", 2013, Миша;
  • "Когда наступит рассвет", 2014, Денисов;
  • "Вернешься – поговорим", 2015, Иван Тихонов;
  • "Клан ювелиров", 2015, Тимур Метревели;
  • "На линии жизни", 2016, капитан Сидоренко;
  • "Окно жизни", 2016, Эдик;
  • "Жены на тропе войны", 2017, Жорик;
  • "Сокровищница жизни", 2018, друг Александра;
  • "Папаньки", 2018, Саша;
  • "Две матери", 2018, Стас;
  • "Зоя", 2019, Олег;
  • "Черный ворон", 2019, Сотник Завирюха;
  • "Круты 1918", 2019, Олекса Савицкий;
  • "Город влюбленных", 2019, Кирилл;
  • "Кровная месть", 2019 Кирилл в молодости;
  • "Против течения", 2020, Витя;
  • "Худшая подруга", 2020, Александр Каневский, исполнительный директор компании;
  • "Возмездие", 2020, Артур Волков;
  • "Папаньки-2", 2020, Саша;
  • "Евродиректор", 2020, Кирилл, учитель физкультуры;
  • "С кем поведешься", 2021;
  • "Авантюра на двоих", 2021
  • и другие.
Автор: Наталія Гулій