Андрей Исаенко назвал лучшего актера Украины: "Это человек, который достиг определенной высоты"

Известный украинский актер откровенно признался, кого считает лучшим среди коллег. Андрей Исаенко назвал имя Стаса Боклана.

По словам Исаенко, учитывая все проекты и опыт Боклана, он безусловно заслуживает на это звание. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Радио Люкс.

Советуем Главный актер "Женского доктора" честно признался, сколько тратит на жизнь в Киеве

Кто лучший актер Украины?

Андрей Исаенко считает лучшим украинским актером среди мужчин Стаса Боклана. По его словам, Боклан достиг высокого профессионального уровня, находится в отличной форме и демонстрирует качественное мастерство.

Если взять все в комплексе, мне кажется, что среди мужчин-актеров лучшим является Стас Боклан. Это человек, который достиг определенной высоты и качественного мастерства, и находится в прекрасной форме,

– сказал Андрей.

Интервью Андрея Исаенко: смотрите видео онлайн

Исаенко отметил, что, по его мнению, актер не страдает "звездной болезнью" и всегда ведет себя профессионально во время работы, хотя, возможно, может быть немного сдержанным в общении с некоторыми людьми. Он подчеркнул, что никогда не испытывал проблем в работе с Бокланом и считает его надежным коллегой.

Что известно о Стасе Боклане?