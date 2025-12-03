Андрій Ісаєнко назвав найкращого актора України: "Це людина, яка досягла певної висоти"

Відомий український актор відверто зізнався, кого вважає найкращим серед колег. Андрій Ісаєнко назвав ім'я Стаса Боклана.

За словами Ісаєнка, зважаючи на всі проєкти та досвід Боклана, він безумовно заслуговує на це звання. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Радіо Люкс.

Хто найкращий актор України?

Андрій Ісаєнко вважає найкращим українським актором серед чоловіків Стаса Боклана. За його словами, Боклан досяг високого професійного рівня, перебуває у відмінній формі та демонструє якісну майстерність.

Якщо взяти все в комплексі, мені здається, що серед чоловіків-акторів найкращим є Стас Боклан. Це людина, яка досягла певної висоти та якісної майстерності, і перебуває у прекрасній формі,

– сказав Андрій.

Ісаєнко зазначив, що, на його думку, актор не страждає на "зіркову хворобу" і завжди поводиться професійно під час роботи, хоча, можливо, може бути трохи стриманим у спілкуванні з деякими людьми. Він підкреслив, що ніколи не відчував проблем у роботі з Бокланом і вважає його надійним колегою.

Що відомо про Стаса Боклана?