Андрій Ісаєнко назвав найкращого актора України: "Це людина, яка досягла певної висоти"
- Андрій Ісаєнко назвав Стаса Боклана найкращим українським актором, відзначивши його професійний рівень і майстерність.
- Стас Боклан є заслуженим і народним артистом України, відомий за ролями в різноманітних театральних і кіно проєктах.
Відомий український актор відверто зізнався, кого вважає найкращим серед колег. Андрій Ісаєнко назвав ім'я Стаса Боклана.
За словами Ісаєнка, зважаючи на всі проєкти та досвід Боклана, він безумовно заслуговує на це звання. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Радіо Люкс.
Хто найкращий актор України?
Андрій Ісаєнко вважає найкращим українським актором серед чоловіків Стаса Боклана. За його словами, Боклан досяг високого професійного рівня, перебуває у відмінній формі та демонструє якісну майстерність.
Якщо взяти все в комплексі, мені здається, що серед чоловіків-акторів найкращим є Стас Боклан. Це людина, яка досягла певної висоти та якісної майстерності, і перебуває у прекрасній формі,
– сказав Андрій.
Ісаєнко зазначив, що, на його думку, актор не страждає на "зіркову хворобу" і завжди поводиться професійно під час роботи, хоча, можливо, може бути трохи стриманим у спілкуванні з деякими людьми. Він підкреслив, що ніколи не відчував проблем у роботі з Бокланом і вважає його надійним колегою.
Що відомо про Стаса Боклана?
- Станіслав Боклан – відомий український актор театру та кіно.
- Він має звання Заслуженого артиста України та Народного артиста України.
- Серед його популярних проєктів – "Папік", "Коли ми вдома", "Поводир", "Крашанка", "Слуга народу" та інші.
- Стас Боклан активно будував і свій театральний шлях: спочатку працював у Маріуполі, а згодом переїхав до Києва, де приєднався до Київського академічного Молодого театру.
- Його називають одним із найпопулярніших та найдорожчих акторів України.
- Про особисте життя Боклана відомо небагато, адже він не розкриває його подробиць. Відомо лише, що він щасливо одружений з актрисою Наталією Кленіною.