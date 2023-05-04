О смерти Андрея сообщила его супруга Анастасия Баша. Она подчеркнула, что "то, как он умел работать с актерами – придавало крылья".

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Андрей Максименко работал режиссером, актером и сценаристом. Его труды как актера включали "Judenkreis, или Вечное колесо" (1996 год), "Русалочка" (1996 год) и "Сокирра" (1995 год). Он режиссировал сериал "Свадьба Барби" (2005 год), и был автором таких проектов: "Седьмой маршрут" (1997 год), "Старые полковники" (2007 год) и сериалом "Роман выходного дня" (2008 год), документальный фильм. Мужчина" о жизни Вячеслава Чорновила.

Актерские работы Андрея Максименко

"Свадьба Барби" (2005 год) – сериал снят по мотивам романа Владимира Гринькова "Семь кило баксов". Сюжет рассказывает о жизни Полины Звонаревой, которая год после смерти матери похоронила и отца – крупного бизнесмена, загадочно убитого.

"Judenkreis, или Вечное колесо" (1996 год) – украинская мелодрама о том, как в пограничный буковинский городок приехал непревзойденный Дон Жуан. В центре сюжета – история любви девушки Марички, которая всегда славилась в селе своей красотой.

"Judenkreis, или Вечное колесо": смотрите фрагмент из фильма

"Русалочка" (1996 год) – короткометражный фильм Владимира Тихого, который получил немало наград в разных странах мира, в частности:

"За лучший сценарий" на кинофестивале студенческих работ "Пролог" в Киеве;

Гран-при МКФ Alternative, Румыния;

Приз "За лучшее изобразительное решение" МКФ в Ганновере, Германия;

Диплом Монреальского МКФ, Канада;

Гран-при МКФ Break 21, Словакия;

Приз "За лучшую операторскую работу" МКФ короткометражных фильмов в Берлине, Германия;

Диплом "За художественное решение" МКФ "Film-Video", Италия.

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"Сокирра" (1995 год) – ироническая экранизация-шутка на тему "Преступление и наказание" Федора Достоевского в 5 частях: Hard Bundes Porno, Prosto Sexo, Sokirro Mortale, Dolce Sentimento, Tutti Frutti.