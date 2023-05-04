Про смерть Андрія повідомила його дружина Анастасія Баша. Вона наголосила, що "те, як він вмів працювати з акторами – надавало крила".

Дивіться також На фронті загинув український режисер Андрій Максименко

Андрій Максименко працював режисером, актором та сценаристом. Його праці як актора включали "Judenkreis, або Вічне колесо" (1996 рік), "Русалонька" (1996 рік) та "Сокирра" (1995 рік). Він режисерував серіал "Весілля Барбі" (2005 рік), і був автором таких проєктів: "Сьомий маршрут" (1997 рік), "Старі полковники" (2007 рік) та серіалом "Роман вихідного дня" (2008 рік), документальний фільм "Чоловік" про життя В’ячеслава Чорновола.

Акторські роботи Андрія Максименка

"Весілля Барбі" (2005 рік) – серіал знятий за мотивами роману Володимира Гринькова "Сім кіло баксів". Сюжет розповідає про життя Поліни Звонарьової, яка рік після смерті матері поховала і батька – великого бізнесмена, якого загадково вбили.

"Judenkreis, або Вічне колесо" (1996 рік) – українська мелодрама про те, як до прикордонного буковинського містечка приїхав неперевершений Дон Жуан. У центрі сюжету – історія кохання дівчини Марічка, яка завжди славилася в селі своєю красою.

"Judenkreis, або Вічне колесо": дивіться фрагмент з фільму

"Русалонька" (1996 рік) – короткометражний фільм Володимира Тихого, який здобув чимало нагород у різних країнах світу, зокрема:

"За найкращий сценарій" на Кінофестивалі студентських робіт "Пролог" у Києві;

Гран-прі МКФ Alternative, Румунія;

Приз "За найкраще образотворче вирішення" МКФ у Ганновері, Німеччина;

Диплом Монреальського МКФ, Канада;

Гран-прі МКФ Break 21, Словаччина;

Приз "За найкращу операторську роботу" МКФ короткометражних фільмів у Берліні, Німеччина;

Диплом "За художнє вирішення" МКФ "Film-Video", Італія.

Цікаво "Вартові Галактики 3": скільки сцен після титрів і про що вони розповідають

"Сокирра" (1995 рік) – іронічна екранізація-жарт на тему "Злочин й кара" Федора Достоєвського в 5 частинах: Hard Bundes Porno, Prosto Sexo, SokirroMortale, Dolce Sentimento, Tutti Frutti.