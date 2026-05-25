Закончите эту бойню, – россиянин, ставший лауреатом Каннского фестиваля, обратился к Путину

Отгремел 79-й Каннский кинофестиваль. Свои награды получили лучшие актеры, сценарии и режиссеры.

Гран-при вручили россиянину Андрею Звягинцеву, который прямо со сцены обратился к Путину. В материале 24 Канала рассказываем, что именно он сказал и за какой фильм российский режиссер получил важную награду Каннского кинофестиваля.

Звягинцев обратился к Путину со сцены Каннского фестиваля: что сказал режиссер?

Так называемый "хороший русский" Андрей Звягинцев прямо со сцены Каннского кинофестиваля обратился к диктатору Путину. Перед международной аудиторией режиссер выступал на русском языке.

Он заявил, что хочет от собственного имени обратиться к президенту России и уверен, что его слова дойдут до Путина.

Единственный человек, который может остановить эту мясорубку – вы, господин президент Российской Федерации. Закончите уже эту бойню. Весь мир ждет этого,

– заявил Звягинцев.

По словам Звягинцева, сегодня миллионы людей мечтают о прекращении многочисленных убийств и кровопролития. Правда, режиссер не стал называть вещи своими именами – не назвал войну войной.

За какой фильм Звягинцев получил награду?

Андрей Звягинцев после начала полномасштабного вторжения России в Украину не проживает в стране-агрессоре. Сейчас режиссер живет во Франции, а награду на Каннском кинофестивале получил за фильм "Минотавр". Лента рассказывает историю российского бизнесмена, который после 2022 года вынужден кардинально изменить свою жизнь. На фоне полномасштабной войны рушится все, что казалось привычным и стабильным.

Важно отметить, что Звягинцев публично осуждал аннексию Крыма и российское вторжение в Украину. В то же время российские пропагандистские медиа ничего не писали о его награде на Каннском кинофестивале.

Очевидно, что показывать фильм в России не будут. Однако сам Звягинцев заявлял, что хотел бы, чтобы россияне увидели эту ленту хотя бы через пиратские сервисы.