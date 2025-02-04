КГГА изучает возможность отстранения Билоуса из Молодого театра из-за обвинений в домогательствах

КГГА проводит проверку, чтобы выяснить, существуют ли правовые основания для отстранения Андрея Белоуса, художественного руководителя Молодого театра. Вопрос о его дальнейшей деятельности в театре стал актуальным после ряда обвинений, выдвинутых актерским составом относительно неподобающего поведения режиссера.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на hromadske. Многие актеры выразили просьбу о его отстранении, однако, в департамент также поступили обращения от других работников театра, которые поддерживают Билоуса и выражают готовность защищать его позицию.

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КГГА выясняет, есть ли сейчас основания для отстранения художественного руководителя Молодого театра Белоуса: что известно

В департаменте культуры Киевской городской государственной администрации сообщили, что получили два официальных обращения от коллектива Молодого театра относительно ситуации с Андреем Билоусом. Первое обращение, подписанное 46 работниками театра, содержит требование отстранить или уволить режиссера после того, как против него были выдвинуты обвинения в домогательствах.

Зато второе обращение, которое было подписано 94 работниками Молодого театра, выражает поддержку Билоусу и призывает оставить его в должности. Подписанты этого письма настаивают, что режиссер имеет право продолжать выполнять свои обязанности, поскольку они не верят в обвинения, что были выдвинуты в его адрес.

В департаменте культуры КГГА объяснили, что сейчас рассматриваются оба обращения, предоставленные коллективом Молодого театра, и уже была инициирована встреча с работниками театра для более детального рассмотрения ситуации.

Департамент также уточнил, что отстранение работника от исполнения обязанностей может быть осуществлено только в соответствии с нормами, определенных статьей 46 Кодекса Законов о Труде Украины. Однако такое решение может быть принято только после всестороннего и объективного изучения всех обстоятельств дела и с учетом всех факторов.

Между тем ситуация с Андреем Билоусом вызвала широкий резонанс в украинской театральной среде. Более 20 театров из разных уголков страны выразили свою поддержку тем, кто пострадал от возможных домогательств, и отметили важность обсуждения этого вопроса в обществе.

В чем обвиняют Андрея Билоуса

Режиссер Молодого театра и преподаватель Киевского национального университета имени Карпенко-Карого Андрей Белоус оказался под обвинением в сексуальных домогательствах и отправке непристойных сообщений к студенткам.

Скандал стал публичным после того, как одна из пострадавших опубликовала анонимное видео на YouTube, в котором она утверждает, что Билоус присылал ей фотографии интимных частей тела других студенток и просил ее прислать подобные снимки в ответ. Кроме того, он расспрашивал ее о возможных сексуальных отношениях с одногруппницами и неоднократно приглашал ее "на чай".

В конце концов, девушка таки решила раскрыть свое имя. Она объяснила, что опубликовала видео при поддержке своего мужа, который помог ей преодолеть страх и выступить открыто. Она признала, что такой шаг был тяжелым, но необходимым, чтобы привлечь внимание к ситуации и предотвратить возможные подобные случаи в будущем.

Университет Карпенко-Карого, узнав об этих обвинениях, немедленно обратился в Национальную полицию с официальным заявлением. Они попросили правоохранителей проверить обнародованную информацию и предоставить ей надлежащую правовую оценку.

Кроме этого, юридическая служба учебного заведения начала срочную служебную проверку. Они планируют установить, имело ли место неподобающее поведение со стороны Билоуса в рамках его профессиональной деятельности, а также обеспечить внутреннюю реакцию на подобные ситуации.

Для того чтобы получить больше показаний и помочь другим пострадавшим, выпускник Киевского национального университета театра, кино и телевидения Валерий Филипенко инициировал создание анонимной онлайн-формы. Эта инициатива позволяет всем, кто пострадал от подобных домогательств или стал свидетелем неподобающего поведения, подать свои показания без страха быть опознанным.