Режиссер "Флеша" снимет новый фильм о Бэтмене: "Это очень странная история отца и сына"

Аргентинский кинорежиссер Андрес Мускетти, снявший "Флеша", приступит к проекту нового Бэтмена. Фильм представит нового Темного Рыцаря, а также его сына Дэмиена Уэйна.

Мускетти представит новую полнометражную версию "Бэтмена: Отважного и смелого", которая впишется во вселенную руководителей DC Studios Джеймса Анна и Питера Сафрана.

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Режиссер Флеша, Андрес Мускетти, снимет новый фильм о Бэтмене

Кроме этого, Ганн и Сафран отреагировали на недавнюю премьеру Мускетти: "Флэш" – это замечательный фильм – смешной, эмоциональный, увлекательный".

Итак, когда пришло время искать режиссера для фильма "Отважный и смелый", у нас был только один выбор. К счастью, он согласился. Это чрезвычайная команда, и мы не можем иметь лучших и вдохновляющих партнеров, когда мы начинаем это увлекательное новое приключение в DCU,

– они дополнили.

Новый "Бэтмен: Отважный и смелый" создан по мотивам серии комиксов Гранта Моррисона и будет рассказывать о биологическом сыне Брюсе Уэйне Дэмиане, которого тайно воспитали как наемного убийцу. "Это очень странная история отца и сына", – сказал Анн журналистам, анонсируя фильм.

Демиан, созданный художником Энди Куберт, также является сыном Талии аль Гул и принимает мантию Робина, а впоследствии становится Бэтменом.

Пока неизвестно, есть ли в проекте сценарист. В связи с нынешней забастовкой сценаристов, которая проходит в Голливуде, неизвестно, будет ли в проекте сценарист.

Что известно об Андресе Мускетти Родившийся в Аргентине режиссер дебютировал в Голливуде в жанре ужасов, сняв страшный фильм "Мама" 2013 года. Но именно его двухсерийная адаптация фильма Стивена Кинга "Оно" выпущена компанией Warner Bros. New Line в 2017 и 2019 годах показала, что режиссер способен справиться с острыми ощущениями и большими VFX-кульминациями.

Интересно, что "Флэш" Андреса Мускетти вызвал чрезвычайное количество шума перед дебютом 16 июня, когда Ганн и генеральный директор Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав рекламировал его как один из лучших фильмов о супергероях всех времен.

Он рассказывает историю возникновения супергероя Флеша, отправившегося в прошлое, чтобы спасти свою мать. Однако когда он вернулся, увидел, как сильно изменился мир, а мать оказалась жива.

"Флэш": смотрите трейлер